New Yorker поместил Трампа в «дыру» на обложке свежего номера

Одно из ведущих американских изданий антитрамповского направления — журнал The New Yorker — анонсировало обложку нового номера, на которой изображена черная дыра, из которой выглядывает голова с характерной челкой, напоминающей прическу президента США Дональда Трампа.
Издание назвало рисунок «В дыре», намекая на недавнее высказывание президента, вызвавшее большой резонанс.
Во вторник, 9 января, Трамп провел совместное двухпартийное заседание по вопросам иммиграционной реформы. Во время его открытой для прессы части Трамп выслушал различные точки зрения и заявил, что полностью доверяет присутствующим представителям Демократов и Республиканцев и подпишет закон, который они разработают.
После окончания закрытой части заседания пресса со ссылкой на участников заседания рассказала, что Трамп употребил площадное выражение в адрес некоторых стран, из которых приезжают мигранты. В смягченном переводе оно значит «вонючие дыры» или «грязные дыры». «Почему мы принимаем всех этих людей из вонючих дыр, которые приезжают сюда? Мы должны добиться того, чтобы к нам приезжали люди из таких стран, как Норвегия», — обратился Трамп к участникам совещания. Как отметили источники, речь шла о Гаити, Сальвадоре и ряде африканских стран.
Возмущенная реакция последовала незамедлительно, в первую очередь Трампа традиционно обвинили в расизме, посчитав, что его высказывание относится не к уровню жизни в этих странах, а к цвету кожи их жителей.
Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон при этом напомнила, что слова президента. касающиеся в том числе и Гаити, прозвучали в годовщину разрушительного землетрясения в этой стране. «Годовщина разрушительного землетрясения, произошедшего восемь лет назад, — это день для памяти о трагедии, день, в который мы должны почтить стойкий народ Гаити и подтвердить приверженность Америки помощи соседям. Вместо этого мы сталкиваемся с невежественными, расистскими взглядами Трампа, которые направлены против всех, кто выглядит не так, как он», — написала Клинтон.
В аппарате ООН также посчитали, что Трампа не устраивает этническая принадлежность иммигрантов из бедных стран. «Мне не приходит на ум любое другое слово, кроме расизма. Нельзя называть отдельные страны и целые континенты дырами, чьему небелокожему населению, следовательно, не рады [в США]», — прокомментировал слова американского президента представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.
Трамп заявил, что использовал на совещании жесткие выражения, но именно эти слова не говорил.
На следующий день после голосования на выборах президента США The New Yorker опубликовал статью своего главного редактора Дэвида Ремника под заголовком «Американская трагедия». В ней он назвал победу Трампа «тошнотворным моментом в истории Соединенных Штатов». «Избрание Дональда Трампа президентом — это не что иное, как трагедия для Американской республики и Конституции и триумф, как здесь, так и за границей, авторитарных, мизогиничных и расистских настроений. Эта шокирующая победа Трампа, его вознесение к президентству — тошнотворный момент в истории Соединенных Штатов Америки и всей либеральной демократии», — написал тогда Ремник.