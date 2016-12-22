New Yorker поместил Трампа в «дыру» на обложке свежего номера

В разгар скандала, связанного с очередным неполиткорректным высказыванием Дональда Трампа, журнал The New Yorker опубликовал макет обложки нового номера с намеком на сидящего в дыре президента Соединенных Штатов

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Одно из ведущих американских изданий антитрамповского направления — журнал The New Yorker — анонсировало обложку нового номера, на которой изображена черная дыра, из которой выглядывает голова с характерной челкой, напоминающей прическу президента США Дональда Трампа.

Издание назвало рисунок «В дыре», намекая на недавнее высказывание президента, вызвавшее большой резонанс.

Обложка нового номера журнала The New Yorker

Во вторник, 9 января, Трамп провел совместное двухпартийное заседание по вопросам иммиграционной реформы. Во время его открытой для прессы части Трамп выслушал различные точки зрения и заявил, что полностью доверяет присутствующим представителям Демократов и Республиканцев и подпишет закон, который они разработают.

После окончания закрытой части заседания пресса со ссылкой на участников заседания рассказала, что Трамп употребил площадное выражение в адрес некоторых стран, из которых приезжают мигранты. В смягченном переводе оно значит «вонючие дыры» или «грязные дыры». «Почему мы принимаем всех этих людей из вонючих дыр, которые приезжают сюда? Мы должны добиться того, чтобы к нам приезжали люди из таких стран, как Норвегия», — обратился Трамп к участникам совещания. Как отметили источники, речь шла о Гаити, Сальвадоре и ряде африканских стран.

Возмущенная реакция последовала незамедлительно, в первую очередь Трампа традиционно обвинили в расизме, посчитав, что его высказывание относится не к уровню жизни в этих странах, а к цвету кожи их жителей.

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон при этом напомнила, что слова президента. касающиеся в том числе и Гаити, прозвучали в годовщину разрушительного землетрясения в этой стране. «Годовщина разрушительного землетрясения, произошедшего восемь лет назад, — это день для памяти о трагедии, день, в который мы должны почтить стойкий народ Гаити и подтвердить приверженность Америки помощи соседям. Вместо этого мы сталкиваемся с невежественными, расистскими взглядами Трампа, которые направлены против всех, кто выглядит не так, как он», — написала Клинтон.

В аппарате ООН также посчитали, что Трампа не устраивает этническая принадлежность иммигрантов из бедных стран. «Мне не приходит на ум любое другое слово, кроме расизма. Нельзя называть отдельные страны и целые континенты дырами, чьему небелокожему населению, следовательно, не рады [в США]», — прокомментировал слова американского президента представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Трамп заявил, что использовал на совещании жесткие выражения, но именно эти слова не говорил.​

На следующий день после голосования на выборах президента США The New Yorker опубликовал статью своего главного редактора Дэвида Ремника под заголовком «Американская трагедия». В ней он назвал победу Трампа «тошнотворным моментом в истории Соединенных Штатов». «Избрание Дональда Трампа президентом — это не что иное, как трагедия для Американской республики и Конституции и триумф, как здесь, так и за границей, авторитарных, мизогиничных и расистских настроений. Эта шокирующая победа Трампа, его вознесение к президентству — тошнотворный момент в истории Соединенных Штатов Америки и всей либеральной демократии», — написал тогда Ремник.