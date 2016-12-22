Трамп открестился от своего «жесткого выражения» о мигрантах

Глава Белого дома признал, что дискуссия о программе для мигрантов была жесткой, но отметил, что не произносил слова, которые ему приписывают СМИ. Они сообщили, что Трамп назвал мигрантов из бедных стран приезжими «из дыр»

Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что действительно провел совещание по программе защиты детей нелегальных мигрантов (DACA), но добавил, что не говорил на нем слов, о которых сообщили западные СМИ.

Трамп отметил, что позволял себе «жесткие выражения», но «именно эти слова не использовал». Президент США пояснил, что группа конгрессменов от Республиканской партии представила ему согласованную с Демпартией позицию относительно DACA (введенная администрацией Обамы программа адаптации мигрантов в США. — РБК). Во время предвыборной гонки Трамп пообещал отменить эту программу в первый же день своего президентства. Президент назвал предложенный ему вариант «большим шагом назад».

«Я хочу создать миграционную систему, при которой учитывают заслуги въезжающих в страну, чтобы они помогли вывести ее на новый уровень. Я хочу безопасности для нашего народа. Я хочу остановить поток наркотиков в страну. Я хочу финансировать военных, а не сокращать бюджет, как того хотят демократы», — пояснил президент. Он также обрушился с критикой на членов Демпартии, которые «хотят перестать платить нашим военным и чиновникам, чтобы достичь угодной им, а не честной договоренности по DACA».

Позднее Трамп также написал, что «никогда не говорил ничего уничижительного о гаитянах, кроме того, что Гаити, очевидно, очень бедная страна с кучей проблем». Эти слова были выдуманы демократами, повторил президент, добавив, что у него самого «замечательные отношения» с гаитянами.

Газета The Washington Post, телеканалы CNN и CBS, а также агентство Reuters сообщили, что на этом заседании Трамп назвал иммигрантов из бедных стран приехавшими «из дыр». За это Трампа раскритиковали как политические соперники из Демпартии, так и иностранные политики и сотрудники международных организаций. Так, экс-президент Мексики Висенте Кесада сказал, что дырой является рот президента США.

Программа DACA была введена в 2012 году. Она позволяла мигрантам, не достигшим на момент вступления программы в силу 31-летнего возраста, получить двухлетнее разрешение на работу с возможностью дальнейшего продления. Спустя два года Обама анонсировал ее расширение. Но против этого выступили губернаторы 26 штатов, находившихся под контролем республиканцев, они обратились в Верховный суд. Окончательный вердикт по этому делу еще не вынесен, но в 2015 году было принято предварительное решение, заблокировавшее расширение.

После вступления в должность Трамп распорядился полностью прекратить DACA, но суд в Сан-Франциско отменил это распоряжение. Президент обратился к представителям двух партий с предложением согласовать компромиссный вариант программы.

