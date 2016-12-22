КНДР предложила отправить свой художественный коллектив на Олимпиаду

КНДР предложила Южной Корее провести переговоры об участии северокорейских артистов в Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчхане. Об этом заявили в Министерстве по делам национального объединения, передает Reuters.



«Северная Корея прислала уведомление, в котором она предлагает провести переговоры 15 января в павильоне Тонгиль на северокорейской стороне в деревне Панмунджом, чтобы обсудить возможность визита своих художественных коллективов», — заявили в ведомстве. Кроме того, Пхеньян предложил еще одну дату для обсуждения участия представителей КНДР в Олимпиаде, которая пройдет в Южной Корее с 5 по 25 февраля.

О том, что КНДР планирует принять участие в Зимней Олимпиаде заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем обращении 1 января. После этого, 9 января в деревне Пханмунджом состоялись первые с 2015 года переговоры между представителями Северной и Южной Кореи. На этой встрече также обсуждалось участие спортсменов КНДР в предстоящих Играх. Стороны договорились об этом. Также в Сеуле заявили, что рассмотрят вопрос о временном снятии санкций в отношении Северной Кореи, чтобы спортсменам из этой страны было легче принять участие в Олимпиаде.



В Кремле приветствовали диалог Сеула и Пхеньяна и допустили, что напряженность на Корейском полуострове может снизиться. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что президент Владимир Путин говорил о пользе создания условий, которые способствуют возобновлению диалога между Северной и Южной Кореей.