Южная Корея допустила временное снятие санкций с КНДР на время Олимпиады

Южная Корея рассмотрит вопрос о временном снятии санкций против Северной Кореи, если это необходимо для облегчения приезда спортсменов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане. Об этом сообщает Reuters.

Ранее стали известны первые итоги межкорейских переговоров. КНДР заявила, что отправит на Игры спортсменов и делегацию высокопоставленных чиновников. О том, какие именно виды спорта будут представлены, информации нет.

Один из участников встречи со стороны Юга рассказал журналистам, что Сеул предложил обеим корейским делегациям пройти на Играх вместе. Кроме того, обсуждалось воссоединение разделенных Корейской войной семей и продолжение диалога на уровне министерств обороны.

Первые с 2015 года переговоры на высшем уровне между Северной и Южной Кореей начались 9 января в 10:00 по местному времени (2:00 мск).

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о намерении КНДР участвовать в Олимпиаде во время новогоднего обращения к нации. После этих слов Сеул предложил переговоры.

8 января ЕС расширил санкции против КНДР. В черный список попало Министерство по делам армии Северной Кореи, а также еще 16 физических лиц, имена которых не раскрываются.