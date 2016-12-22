В Кремле прокомментировали переговоры КНДР и Южной Кореи

В Кремле приветствуют прямой диалог между представителями КНДР и Южной Кореи и считают, что только так можно разрядить напряженность на Корейском полуострове. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало первого этапа диалога по нормализации отношений между Пхеньяном и Сеулом.

«Это именно тот диалог, о необходимости которого последовательно говорило руководство Российской Федерации», — добавил Песков. Президент России Владимир Путин не раз заявлял о пользе создания условий для возобновления диалога между Пхеньяном и Сеулом, добавил пресс-секретарь. Он призывал воздерживаться от каких-либо действий и шагов, которые могли бы препятствовать этому.

9 января в деревне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи начались первые с 2015 года переговоры между Пхеньяном и Сеулом. Глава делегации КНДР, председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон перед началом переговоров заявил журналистам, что «диалог пройдет хорошо».

Bloomberg и Reuters сообщают, что по итогам переговоров КНДР решила отправить на Олимпиаду в Южную Корею своих спортсменов, команду поддержки и делегацию высокопоставленных чиновников.

Во время переговоров южнокорейская сторона предложила делегациям обеих стран пройти вместе на Играх. Также Сеул предложил объединить семьи, которые были разделены Корейской войной, и возобновить диалог на уровне министерств обороны. Кроме того, Южная Корея допустила временное снятие санкций против Северной Кореи, если это понадобится для облегчения приезда спортсменов КНДР на Олимпиаду.