КНДР заявила о планах отправить спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею

Северная Корея заявила, что отправит на Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, своих спортсменов и команду поддержки, а также делегацию высокопоставленных чиновников. Об этом, как сообщают Bloomberg и Reuters, заявили представители КНДР после переговоров с делегацией Южной Кореи в деревне Пханмунджом.
Агентства не уточняют, каких спортсменов КНДР планирует отправить на Игры.
Участник переговоров со стороны Южной Кореи рассказал Reuters, что Сеул предложил, чтобы делегации обеих стран прошли на Играх вместе. Южная Корея также предложила объединить семьи, разделенные Корейской войной, и возобновить диалог на уровне министерств обороны.
Переговоры делегаций КНДР и Южной Кореи проводятся впервые с 2015 года, встреча началась около 10:00 по местному времени (02:00 мск). В начале переговоров возглавляющий делегацию КНДР председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон заметил, что двусторонние отношения находятся в «замороженном состоянии». «Реки и горы покрыты снегом и льдом, но было бы не преувеличением сказать, что межкорейские отношения еще более заморожены», — сказал он, отметив общественное стремление к возобновлению диалога.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о желании принять участие в Олимпийских играх во время своего новогоднего обращения к нации. После его слов Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне уже 9 января.