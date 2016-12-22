КНДР заявила о планах отправить спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею

Стали известны первые итоги переговоров представителей Северной и Южной Кореи. По данным агентств, КНДР объявила о намерении отправить на Олимпиаду своих спортсменов и высокопоставленную делегацию

Глава северокорейской делегации ​Ли Сон Гвон (Фото: AP)

​Северная Корея заявила, что отправит на Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, своих спортсменов и команду поддержки, а также делегацию высокопоставленных чиновников. Об этом, как сообщают Bloomberg и Reuters, заявили представители КНДР после переговоров с делегацией Южной Кореи в деревне Пханмунджом.

Агентства не уточняют, каких спортсменов КНДР планирует отправить на Игры. ​

Участник переговоров со стороны Южной Кореи рассказал Reuters, что Сеул предложил, чтобы делегации обеих стран прошли на Играх вместе. Южная Корея также предложила объединить семьи, разделенные Корейской войной, и возобновить диалог на уровне министерств обороны.

Переговоры делегаций КНДР и Южной Кореи проводятся впервые с 2015 года, встреча началась около 10:00 по местному времени (02:00 мск). В начале переговоров возглавляющий делегацию КНДР председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон заметил, что двусторонние отношения находятся в «замороженном состоянии». «Реки и горы покрыты снегом и льдом, но было бы не преувеличением сказать, что межкорейские отношения еще более заморожены», — сказал он, отметив общественное стремление к возобновлению диалога.

​Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о желании принять участие в Олимпийских играх во время своего новогоднего обращения к нации. После его слов Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне уже 9 января.