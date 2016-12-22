КНДР и Южная Корея начали первые за последние три года переговоры

«Диалог пройдет хорошо», — анонсировал перед входом в переговорную глава делегации Северной Кореи. Для Сеула и Пхеньяна эта встреча станет первой с 2015 года

Южнокорейский солдат на мосту к деревне Пханмунджом (Фото: Lee Jin-man / AP)

В деревне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи стартовали первые с 2015 года переговоры между Пхеньяном и Сеулом, сообщает агентство Yonhap.

Встреча согласно данным южнокорейского Министерства объединения должна была начаться ровно в 10:00 по местному времени. Возглавляющий делегацию КНДР председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон перед началом, как пишет Reuters, выразил оптимизм относительно результатов переговоров. «Диалог пройдет хорошо», — заявил он журналистам перед входом в переговорную. «Сегодня Северная и Южная Корея будут вести разговор с позиций серьезности и искренности», — добавил северокорейский представитель.

Позже Ли Сон Гвон, как замечает Би-би-си, пожал руку главе южнокорейской делегации, министру по делам национального объединения Чо Мён Гюну. Последний поинтересовался у своего коллеги, не сделали ли холода его путешествие «некомфортным». «Реки и горы покрыты снегом и льдом, но было бы не преувеличением сказать, что межкорейские отношения еще более заморожены», — парировал глава делегации КНДР, заметив также, что «общественное стремление» к восстановлению диалога между Пхеньяном и Сеулом «похоже на сильный поток воды под толстым слоем льда».

Основной темой встречи представителей Южной и Северной Кореи, как пишет Yonhap, должно стать потенциальное участие КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхёнчхане. Кроме того, стороны собирались обсудить «пути улучшения их долговременных связей», отмечает агентство.

О желании Северной Кореи принять участие в международных спортивных соревнованиях лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения к нации в ночь с 31 декабря на 1 января. «Мы должны снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу», — отмечал он. После этого Сеул посредством телефонной горячей линии выдвинул Пхеньяну предложение на высоком уровне обсудить эту возможность. Спустя несколько дней, 5 января, стало известно, что КНДР согласилась на прямые переговоры с Южной Кореей.

Идею переговоров сразу же поддержал президент США Дональд Трамп. Пентагон уже 4 января объявил о том, что запланированные на начало года Вашингтоном и Сеулом совместные военные учения перенесены и пройдут только после завершения Параолимпиады в марте.