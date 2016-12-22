В России назвали неприемлемыми попытки США оказать влияние на выборы

В посольстве России в США назвали прямым «вмешательством» требования США допустить «кого-либо к выборам в России» и «политизированными и необоснованными» обвинения Вашингтона в политической подоплеке отказов в регистрации кандидатов на выборах российского президента. Об этом сообщается в Facebook дипломатического представительства России.



Кроме того, российское посольство назвало сомнения по поводу демократического характера предстоящих выборов «несостоятельными». «В этой связи хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», — говорится в сообщении.



В российском посольстве выразили надежду, что американские власти не будут мешать россиянам, которые живут США, принимать участие в голосовании на выборах президента.

В Государственном департаменте ответили обеспокоенностью на то, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата оппозиционного политика Алексея Навального. В Госдепе заявили, что таким образом российское правительство не смогло создать в стране условия «для осуществления прав человека и реализации основных свобод». Также с критикой такого решения выступила Европейская служба внешних дел. В своем заявлении она поставила под сомнение политический плюрализм в России и «перспективы демократических выборов» президента.



ЦИК отказал Навальному в регистрации из-за того, что у него была непогашенная судимость по делу о «Кировлесе». Политик попытался обжаловать это решение в Верховном суде России, но судебный орган постановил, что отказ в допуске на выборы был законным.

Комментируя критику Госдепа и Европейской службы внешних дел, глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что подобные заявления говорят об «игнорировании или незнании» российского законодательства. «В связи с этим закономерен вопрос: чем вызвана привилегированная забота в отношении господина Навального? Почему ранее по аналогичным ситуациям не была проявлена такая же озабоченность в отношении [судьбы] других граждан России, которым было отказано в регистрации из-за судимости?» — заявила глава ЦИК. Она отметила, что с 2012 года из-за судимости комиссия отказала регистрировать 250 кандидатам, и «ни у кого, включая еврочиновников» не возникало сомнений по поводу таких решений избирательной комиссии.