В России назвали неприемлемыми попытки США оказать влияние на выборы

В посольстве России в США назвали прямым «вмешательством» требования США допустить «кого-либо к выборам в России» и «политизированными и необоснованными» обвинения Вашингтона в политической подоплеке отказов в регистрации кандидатов на выборах российского президента. Об этом сообщается в Facebook дипломатического представительства России.
Кроме того, российское посольство назвало сомнения по поводу демократического характера предстоящих выборов «несостоятельными». «В этой связи хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», — говорится в сообщении.
В российском посольстве выразили надежду, что американские власти не будут мешать россиянам, которые живут США, принимать участие в голосовании на выборах президента.
В Государственном департаменте ответили обеспокоенностью на то, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата оппозиционного политика Алексея Навального. В Госдепе заявили, что таким образом российское правительство не смогло создать в стране условия «для осуществления прав человека и реализации основных свобод». Также с критикой такого решения выступила Европейская служба внешних дел. В своем заявлении она поставила под сомнение политический плюрализм в России и «перспективы демократических выборов» президента.
ЦИК отказал Навальному в регистрации из-за того, что у него была непогашенная судимость по делу о «Кировлесе». Политик попытался обжаловать это решение в Верховном суде России, но судебный орган постановил, что отказ в допуске на выборы был законным.