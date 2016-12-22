Верховный суд отклонил жалобу Навального на решение о недопуске к выборам

Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу основателя ФБК Алексея Навального на решение ЦИК о недопуске к выборам. Защита оппозиционера уже объявила о намерении и дальше оспаривать этот запрет

Алексей Навальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе решение первой инстанции этого же суда, признавшего верным решение Центральной избирательной комиссии отказать в регистрации инициативной группе по выдвижению в кандидаты на пост президента Алексея Навального.

Юрист ФБК Иван Жданов сообщил РБК, что решение апелляционной коллегии Верховного суда было «ожидаемым».

«Решение, конечно, было ожидаемо, никаких удивлений нет. Мы ведем планомерную юридическую работу, обратимся в президиум Верховного суда, в Конституционный суд. Минимальные шансы остаются всегда, но решения в дальнейшем, скорее всего, будут отказные», — пояснил Жданов.

25 декабря ЦИК вынес решение, согласно которому инициативная группа, которая выдвинула на президентские выборы Навального, не может быть зарегистрирована. В качестве причины отказа Центризбирком указал непогашенную судимость оппозиционера по «делу «Кировлеса».



Спустя три дня, 28 декабря, Навальный подал жалобу на данное решение ЦИК в Верховный суд России. 30 декабря тот вынес решение, признав верным решение Центральной избирательной комиссии.

Сам Навальный, комментируя тогда решение Верховного суда, написал на своей странице в Twitter, что не признает выборы без конкуренции. Оппозиционер вновь призвал к «забастовке избирателей», которая заключается в наблюдении за выборами и недопущении фальсификаций. А судей, вынесших данное решение, по мнению Навального, «надо самих судить».

Защита Навального уже тогда заявила, что будет об​жаловать решение ЦИК в других инстанциях. «Мы проведем все юридические этапы, все юридические процедуры. Будем [добиваться обжалования], безусловно», — обещал тогда Жданов. Уже 3 января оппозиционер подал апелляционную жалобу на решение Верховного суда.