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Памфилова удивилась «привилегированной заботе» ЕС и Госдепа о Навальном
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Памфилова удивилась «привилегированной заботе» ЕС и Госдепа о Навальном
Выборы президента России, 09 янв, 17:29
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Памфилова удивилась «привилегированной заботе» ЕС и Госдепа о Навальном
Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что внимание европейских и американских властей к основателю ФБК Алексею Навальному и ситуации с его недопуском на выборы президента связана с особым отношением к оппозиционеру
Элла Памфилова (Фото: Иван Секретарев / АР)

Заявление Европейской службы внешних дел о сомнениях в «перспективах демократических выборов» президента России, а также «обеспокоенность» Госдепа недопуском на них оппозиционного политика Алексея Навального нарушают нормы международного права и говорят о незнании российских законов. Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

«После того как мы 25 декабря приняли решение о недопуске на выборы ряда кандидатов, в том числе Алексея Навального, на это быстренько откликнулись Госдеп и пресс-секретарь Европейского суда», — отметила она.

Сторонники Навального выдвинули его кандидатом в президенты. Фотогалерея Еще 13 фото
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Эти заявления демонстрируют «игнорирование или незнание» российского законодательства о выборах, не основаны на нормах международного права, а также не соответствуют фактическим обстоятельствам, считает она.

«В связи с этим закономерен вопрос: чем вызвана привилегированная забота в отношении господина Навального? Почему ранее по аналогичным ситуациям не была проявлена такая же озабоченность в отношении [судьбы] других граждан России, которым было отказано в регистрации из-за судимости?» — задается вопросом глава ЦИК.

По ее словам, с 2012 года из-за непогашенной судимости ЦИК отказала в регистрации примерно 250 кандидатам. «И ни у кого, включая еврочиновников, не возникло сомнений относительно принятых решений», — подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК также выразила надежду на то, что представители «такой солидной организации», как ЕС, впредь будут более внимательно знакомиться с национальным законодательством и изучать факты — для того чтобы не допустить действий, «которые могли бы трактоваться как вмешательство в выборы президента России».

ЦИК закончила прием документов у самовыдвиженцев на выборах президента
Политика

Ранее Апелляционная коллегия Верховного суда согласилась с Верховным судом в том, что ЦИК имела основания для отказа в регистрации инициативной группы, выдвинувшей Навального в кандидаты на пост президента России. Соответствующе решение избирательная комиссия вынесла 25 декабря на том основании, что у Навального имеется судимость по «делу «Кировлеса». При этом у ЦИК не возникло замечаний по инициативной группе, поддержавшей Навального, или по представленным политиком документам.

На следующий день после решения ЦИК Европейская служба внешних дел опубликовала заявление, в котором указала, что решение Центризбиркома «вызывает серьезные сомнения в политическом плюрализме в России». В документе также выражалось сомнение относительно «перспективы демократических выборов» президента России.

Кроме того, решение ЦИК вызвало «обеспокоенность» в Госдепартаменте США, рассказал представитель американского внешнеполитического ведомства Клэй Ноэл. По его словам, это говорит о том, что правительство не смогло обеспечить в России условия «для осуществления прав человека и реализации основных свобод».

Почему ЦИК отказала Навальному?

В Центризбиркоме ранее неоднократно заявляли, что не смогут зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты из-за его судимости по «делу «Кировлеса».

Согласно закону «О выборах президента» граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

В 2013 году Навальный был приговорен к пяти годам условно по делу о хищениях на предприятии «Кировлес».

Через три года после вынесения приговор был отменен Верховным судом, так как Европейский суд по правам человека счел права подсудимого на справедливое разбирательство нарушенными.

Однако после повторного рассмотрения дела оппозиционера приговорили к тому же сроку. С учетом уже отбытого наказания его условный срок завершится в 2018 году. В ноябре ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы Навального на второй приговор по делу.

Сам Навальный называл отказ регистрировать его на выборах противоречащим Конституции России.

По словам Памфиловой, отсылка к решению ЕСПЧ по «делу «Кировлеса», к которой часто прибегает Навальный, комментируя свою судимость, лишь «вводит в заблуждение», поскольку в своем решении ЕСПЧ отверг ключевой довод жалобы Навального на нарушение 18-й статьи Европейской конвенции по правам человека.

Навальный настаивал, что российские власти с помощью суда по «делу «Кировлеса» стремились помешать его общественно-политической деятельности, однако Страсбургский суд с этим пунктом его жалобы не согласился.

Кандидаты в кандидаты: кто намерен участвовать в выборах президента Еще 20 фото
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Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Демченко.
Теги: ЦИК , Алексей Навальный , Элла Памфилова , выборы президента России
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