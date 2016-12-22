МИД счел «прямым вмешательством» заявления Госдепа о недопуске Навального

США пытаются вмешаться во внутренние дела России своими заявлениями по поводу решения ЦИК о недопуске Алексея Навального до участия в предстоящих президентских выборах, считает официальный представитель МИДа Мария Захарова

Алексей Навальный (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook написала, что заявление Госдепартамента США, в котором ведомство выразило обеспокоенность из-за недопуска Алексея Навального до участия в президентских выборах, является «прямым вмешательством» Вашингтона во внутренние дела России, в том числе в ее электоральный процесс.

«И эти люди целый год возмущались якобы вмешательством России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, — прямое вмешательство как в процесс выборов, так и [во] внутренние дела государства», — отметила Захарова.

«Самое смешное, что это сейчас заявили те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обертку иноагентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в «противодействие российской пропаганде», — подчеркнула представитель МИДа.

О том, что Госдепартамент обеспокоен недопуском основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального до участия в предстоящих президентских выборах, в разговоре с ТАСС заявил 26 декабря представитель американского внешнеполитического ведомства Клэй Ноэл.

«Такие действия указывают, что российское правительство не смогло защитить пространство в России для осуществления прав человека и реализации основных свобод», — указал собеседник агентства.

С осуждением решения ЦИК выступили и в Евросоюзе. В заявлении Европейской службы внешних дел говорится, что отказ в регистрации Навального «из-за мнимого прошлого приговора вызывает серьезные сомнения о политическом плюрализме в России».

Центризбирком принял решение отказать Навальному в регистрации официальным кандидатом для участия в выборах президента из-за непогашенной судимости по «делу «Кировлеса». Согласно действующему российскому законодательству осужденный по тяжкому преступлению не может участвовать в выборах в течение десяти лет.

Из-за вынесенного ЦИК решения Навальный призвал своих сторонников провести акцию протеста. Оппозиционер отметил, что его целью будет теперь организовать наблюдение и контроль за явкой избирателей. В Кремле в ответ на это заявили, что слова Навального о забастовке придется проверить на соответствие законодательству.