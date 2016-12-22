В Госдепе не исключили диалога представителей США и КНДР на Олимпиаде

Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин не исключил, что американские и северокорейские представители могут провести диалог на Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане в Южной Корее. Об этом он заявил он на брифинге, сообщается на сайте Государственного департамента.

Он отметил, что на Олимпиаде будут присутствовать делегации США и Северной Кореи. На вопрос о том, есть ли вероятность контакта между американскими представителями и делегатами от КНДР, Голдстин ответил, что такие контакты не планируются, но США будут решать по ситуации.

«Я полагаю, что, как спортсмены, которые будут принимать участие в Играх, они конечно будут взаимодействовать с представителями других стран, а также обмениваться идеями и взглядами. Это очень позитивно», — отметил он. Представитель Госдепа добавил, что США планируют отправить на Олимпиаду делегацию «высокого уровня». По его словам, президент США Дональд Трамп сообщит об этом, 10 января.

Голдстин отметил, что США выступают за то, чтобы северокорейские спортсмены принимали участие в Зимней Олимпиаде в Южной Корее. «Олимпиада — это совсем другое мероприятие. Нас обнадеживает тот факт, что Северная Корея хочет участвовать. У них есть спортсмены, которые будут соревноваться на Играх. Северная Корея будет идти в ногу с другими странами и народами. Они пошлют болельщиков, чтобы поддерживать своих спортсменов. Я рад, что они решили так сделать», — сказал он.

О том, что Северная Корея хочет принять участие в Олимпиаде лидер КНДР Ким Чен ЫН заявил в своем новогоднем обращении 1 января. Во вторник, 9 января, в деревне Пханмунджом состоялись первые с 2015 года переговоры между Северной и Южной Кореей. Одной из основных тем диалога стало участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде 2018 года. В результате сторонам удалось договориться об этом. Кроме того, в Сеуле приняли решение рассмотреть вопрос о временном снятии санкций с КНДР, чтобы ее спортсмены смогли въехать в Южную Корею.

В Кремли поприветствовали диалог между двумя странами и заявили о возможности снятия напряженности на Корейском полуострове. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвала состоявшуюся встречу, тем диалогом «о необходимости которого последовательно говорило руководство Российской Федерации». Он добавила, что Владимир Путин неоднократно заявлял о пользе созданий условий, которые помогут возобновить переговоры между Северной и Южной Кореей.