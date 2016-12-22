Постпред США при ООН на заседании Совбеза вынесла предупреждение Ирану

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что за действими иранских властей будет следить весь мир. Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН, передает CNN.

«Права человека — это не дар от правительства, это неотъемлемое право самих людей», — отметила она, добавив, что «весь мир следит за тем, что вы делаете». Хейли также подчеркнула, что свобода и человеческое достоинство не могут быть отделены от безопасности и мира. «Когда права человека игнорируют, люди справедливо противостоят этому», — сказала представитель США.

Хэйли добавила, что «в конце концов, иранский народ определит свою судьбу». Она подчеркнула, что США поддерживают протестующих в Иране. «Нет сомнения в том, что Соединенные Штаты бескомпромиссно поддерживают тех в Иране, кто ищет свободы, процветания для своих семей и достоинства для своей нации», — сказала она.



В четверг, 4 января, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон следит за тем, что происходит в Иране. Она отметила, что США осуждают гибель протестующих граждан этой исламской республики и аресты «не менее тысячи иранцев». «Для жертв режима мы говорим: вы не забыты», — заявила представитель Госдепа.

Массовые акции протеста в Иране начались 28 декабря. Протестующие выступают против повышения цен на продукты и против коррупции. Жертвами столкновений во время акций протеста стали уже более 20 человек. Среди погибших есть как и сотрудники правоохранительных органов, так и гражданские лица. Иранские власти приняли решение заблокировать работу мессенджера Telegram и соцсеть Instagram, которыми пользуются участники акций протестов.