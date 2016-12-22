Власти Ирана объявили о провале «смуты» в стране

Командующий элитного подразделения вооруженных сил Ирана заявил, что протесты в стране, которые он назвал «смутой», завершились. Военный добавил, что число протестующих по всей стране не превышало 15 тыс. человек

Мохаммад Али Джаафари. 31 октября 2017 года (Фото: Vahid Salemi / AP)

Командующий Корпусом стражей исламской революции, элитного подразделения вооруженных сил Ирана, Мохаммад Али Джаафари заявил, что протесты в стране были смутой и что она провалилась, передает иранское информационное агентство Fars. Говоря об акциях протеста, он подчеркнул: «Теперь мы можем сказать, что сегодня (3 января. — РБК) — день, когда смута 1396 года (по иранскому календарю. — РБК) завершилась».

Он добавил, что большинство из задержанных в стране участников беспорядков — члены террористических организаций, часть из них действовали «по приказу США, сионистов и саудовского режима». Число участвовавших в акциях протеста по всей стране не превышало 15 тыс. человек, проинформировал Джаафари.

Командующий также заявил, что власти всегда обращали внимание на экономические проблемы и безработицу.

В Иране 28 декабря прошлого года начались протесты из-за роста цен и безработицы, также участники этих акций выражали недовольство коррупцией в стране. В результате беспорядков погибли не менее 20 человек. Власти страны заявили, что поймали «главаря бунтовщиков», который был подготовлен европейскими спецслужбами. Но деталей о его личности они не раскрыли.

Представитель президентской администрации США Сара Сандерс назвала происходившее в стране «истинным народным восстанием», в котором участвуют граждане страны. Она добавила, что Дональд Трамп может ввести против Тегерана санкции, но решение пока не принято. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не имеет отношения к беспорядкам в Иране.