США пообещали привлечь к ответственности причастных к насилию в Иране

У США есть «достаточные полномочия», чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершает насилие в отношении протестующих в Иране, а также «вносит свой вклад в установление цензуры или ворует у иранского народа». Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщение размещено на сайте ведомства.

США также осуждают гибель демонстрантов и аресты «не менее тысячи иранцев». «Для жертв режима мы говорим: вы не забыты», — подчеркнула Нойерт.

«Мы продолжаем внимательно следить за протестами и насилием в Иране. Иранский народ желает прекращения коррупции, повышения прозрачности [власти] и расширения экономических возможностей». По ее словам, протестующие также требуют, чтобы официальный Тегеран перестал финансировать «военный авантюризм за рубежом».

«К сожалению, правительство сажает в тюрьму и убивает тех, кто достаточно храбр, чтобы выйти на улицы», — заявила Нойерт. Она отметила, что власти республики также ограничивают потоки информации, свободу слова и пытаются помешать другим странам наблюдать за «репрессиями» в Иране.

«Мы поддерживаем законные чаяния иранского народа и призываем правительство разрешить свободный обмен идеями и информацией. «Все мы должны иметь возможность пользоваться основными экономическими и политическими свободами, включая право на мирную демонстрацию», — заключила Нойерт.

Массовые антиправительственные акции протеста в Иране продолжаются с 27 декабря. Активисты выступают против повышения цен на продукты и коррупции. В беспорядках погибли более 20 человек, как со стороны митингующих, так и со стороны сил безопасности. Иранские власти на фоне протестов заблокировали доступ пользователей к мессенджеру Telegram и соцсети Instagram, которыми пользуются участники митингов.

Президент США выразил поддержку иранскому народу и пообещал предоставить ему помощь «в нужное время». Он также сообщил о своем уважении к иранцам, которые «пытаются сбросить свое коррумпированное правительство». Вашингтон также намерен созвать экстренные заседания ООН в Нью-Йорке и Женеве из-за акций протеста в Иране. Кроме того, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Штаты непричастны к иранским протестам, а сами протесты представляют собой «яркую картину восстания долго угнетаемого народа против своих диктаторов».