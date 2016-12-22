Трамп пообещал поддержку Ирану «в нужное время»

Американский лидер Дональд Трамп пообещал Ирану «большую поддержку» со стороны США «в нужное время». Об этом он написал в своем Twitter.

Он также выразил свое уважение к иранскому народу, который «пытается сбросить свое коррумпированное правительство».

Массовые акции протеста в Иране длятся с 28 декабря. Митингующие выступают против резкого роста цен на еду и коррупции. Власти Ирана считают митинги частью кампании по дискредитации президента республики Хасана Роухани. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицейскими.

В ходе акции протеста 31 декабря в иранском городе Доруд были убиты два демонстранта. По словам полиции, это сделали «иностранные агенты» и группы такфири (так называемые неверные мусульмане). Сегодня, 3 января, иранские силы безопасности задержали в Тегеране подозреваемого в убийстве двух участников акции протеста.