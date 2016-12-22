Саакашвили заявил о желании стать мэром Одессы

Экс-президент Грузии, лидер «Движения новых сил» и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что хочет стать мэром Одессы. Об этом он сказал в эфире телеканала «24».​

Саакашвили отметил, что рассчитывает стать мэром Одессы после того, как завершит работу на посту премьер-министра Украины.

«Если я буду удачным премьером, потом я хочу поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу, я очень хочу поднять Одессу. Но Одессу можно поднять, только изменив все правила игры», — пояснил он.

Политик добавил, что у него есть план, который позволит реформировать Украину за 70 дней и уволить из госаппарата две трети сотрудников.

Саакашвили заявил об отсутствии у него президентских амбиций.

Ранее Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK заявлял, что хочет возглавить правительство Украины.

Михаил Саакашвили ​обвиняется по трем статьям уголовного кодекса Украины. 8 декабря он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. После его поместили в изолятор СБУ, около которого его сторонники устроили столкновения с полицией. 11 декабря соратники Саакашвили устроили митинг у здания Печерского суда в Киеве, где решался вопрос о домашнем аресте политика по ходатайству Генпрокуратуры. Суд не удовлетворил ходатайство, Саакашвили был отпущен.