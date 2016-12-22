Российские Су-34 вернулись из Сирии в Хабаровский край

Российские бомбардировщики Су-34, выполнившие задачи в Сирии, вернулись в Хабаровский край. Об этом сообщает министерство обороны России.

В торжественной встрече летчиков приняли участие командующий объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор Виктор Афзалов, сослуживцы, родственники, представители ветеранских организаций и Юнармии.

11 декабря президент России Владимир Путин приказал приступить к выводу частей российской группировки в Сирии. Источник РБК сообщил, что контингент будет сокращен на две трети. В стране продолжат функционировать две российские базы — Хмеймим и Тартус.

На следующий день Минобороны сообщило о возвращении из Сирии «летающего радара» А-50. В Калужскую область вернулись экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, в Махачкалу — батальон военной полиции, а в подмосковное Нахабино — отряд саперов. 13 декабря в Астраханскую область прибыли российские истребители МиГ-29СМТ, а в Мурманскую — бомбардировщики Ту-22МЗ.