В Астраханскую область из Сирии вернулись истребители МиГ-29СМТ

Российские истребители ​МиГ-29СМТ вернулись в Астраханскую область после выполнения боевых задач в Сирии, сообщает Минобороны.

«Вернулись пилоты, специалисты инженерно-авиационной службы, завершившие выполнение задач по уничтожению сил международного терроризма на территории Сирийской Арабской Республики», — заявил генерал-лейтенант Сергей Дронов.

По данным военного ведомства, самолеты выполнили перелет с аэродрома Хмеймим.

​Ранее Минобороны отчиталось о возвращении самолетов Ту-22М3 с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Мурманской области.

11 декабря президент России Владимир Путин приказал вывести из Сирии российскую группировку войск в пункты их постоянной дислокации. В регионе продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус. Как сообщал источник РБК, Москва намерена вывести две трети контингента и техники.​