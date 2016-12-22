Отряд российских саперов вернулся из Сирии

Отряд российских саперов 12 декабря вернулся из Сирии в пункт постоянной дислокации в подмосковное Нахабино, сообщает Минобороны.

Специалисты с сентября 2017 года осуществляли задачи по гуманитарному разминированию освобожденного города Дэйр-эз-Зора. Военными инженерами разминировано свыше 1,2 тыс. га территории, около 250 км дорог, свыше 1,8 тыс. социально значимых зданий и сооружений, обезврежено более 44 тыс. взрывоопасных предметов (из которых около 9 тыс. самодельных взрывных устройств), отмечает министерство.

Ранее Минобороны отрапортовало о возвращении из Сирии «летающего радара» А-50. В Калужскую область вернулись экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а в Махачкалу — батальон военной полиции.

11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе из Сирии российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации.



Источник, близкий к МИД России, сообщил РБК, что Россия планирует вывести две трети контингента и техники. На это уйдет около месяца.