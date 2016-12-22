Минобороны отрапортовало о возвращении из Сирии «летающего радара» А-50

Из Сирии вернулся российский «летающий радар» А-50. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, поступившем в РБК.

«Экипаж самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 вернулся на аэродром дислокации в Ивановской области. Летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики», — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, в Калужскую область из Сирии вернулись экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а в Махачкалу — батальон военной полиции. Военных в аэропортах торжественно встречали представители Минобороны и местные власти, говорится в сообщениях ведомства.

Накануне, 11 декабря, президент России Владимир Путин прилетел на российскую военную базу в Хмеймим и отдал приказ о выводе российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Путин заявил, что российские военные полностью выполнили стоявшую перед ними задачу.

Источник, близкий к МИД России, сообщил РБК, что Россия планирует вывести две трети контингента и техники, сам вывод займет около месяца.

Глава Генштаба Валерий Герасимов заявил в начале декабря, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года.

Самолет А-50 может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов о воздушной и надводной обстановке. Также он применяется для управления самолетами истребительной и ударной авиации при наведении на цели.