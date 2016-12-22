В Мурманскую область из Сирии прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3

В Мурманскую область прибыли самолеты Ту-22М3, которые участвовали в нанесении авиаударов по позициям боевиков в Сирии. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, которое поступило в РБК.

Экипажи дальних бомбардировщиков перелетели с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Мурманской области. В торжественных мероприятиях по случаю их прибытия участвовал начальник штаба, первый заместитель командующего дальней авиацией генерал-майор Дмитрий Костюнин, представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», организации ветеранов и родственники прибывших военнослужащих.

Видео: Минобороны России / YouTube

Президент России Владимир Путин 11 декабря приказал вывести из Сирии российскую группировку войск в пункты их постоянной дислокации. Однако в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус. Близкий к МИД России источник РБК сообщил, что Россия выведет две трети контингента и техники примерно в течение месяца.

В ноябре источники РБК в МИД и Минобороны и источник, близкий к администрации президента, сообщали, что Россия планирует завершить военную операцию в Сирии до конца 2017 года.

Минобороны 12 декабря сообщило о возвращении из Сирии «летающего радара» А-50. В Калужскую область вернулись экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, в Махачкалу — батальон военной полиции. Отряд российских саперов также вернулся из Сирии в пункт постоянной дислокации в Нахабино (Московская область).