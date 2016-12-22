Роухани обвинил США в неуважении прав палестинцев

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США «никогда не были честным посредником (в ближневосточном мирном процессе. — РБК) и никогда им не будут», а также «не уважают законные права палестинцев». Об этом Роухани написал в своем Twitter, комментируя решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

«Недавнее решение американского лидера ясно показало, что США стремятся только максимально обеспечить интересы сионистов и не уважают законные права палестинцев. США никогда не были честным посредником и никогда не будут», — сообщил Роухани.

Президент США Дональд Трамп 6 ноября официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Власти Палестины осудили решение Трампа и сочли его за отказ от роли посредника в мирных переговорах с Израилем. Лидер Палестины Махмуд Аббас назвал Иерусалим «вечной столицей Палестины».

После этого на территориях Палестины начались столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими, в результате которых погибли по меньшей мере четверо человек, еще более 700 пострадали. Великобритания, Франция и Германия не признали действия Трампа, а Лига арабских государств также призвала американского президента отменить свое решение по Иерусалиму.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике действия израильских силовиков в адрес палестинцев и назвал Израиль «государством-оккупантом, государством-террористом». Он также выступил с предложением признать Иерусалим столицей «оккупированного государства Палестины» в ответ на решение Трампа. ​