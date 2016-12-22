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Эрдоган призвал признать Иерусалим столицей Палестины
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Эрдоган призвал признать Иерусалим столицей Палестины
Политика, 12:50
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Эрдоган призвал признать Иерусалим столицей Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил признать Иерусалим столицей «оккупированного государства Палестины» в ответ на признание этого города президентом США Дональдом Трампом столицей Израиля. Об этом турецкий лидер заявил на открытии внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, передает агентство Anadolu.

Он назвал решение Трампа незаконным. «Эту награду Трамп в одиночку вручил израильтянам», — подчеркнул Эрдоган.

«Этот шаг президента США (признание Иерусалима столицей Израиля) — попытка наказать палестинский народ, который десятилетиями противостоит оккупационной политике Израиля. Израиль — государство, проводящее политику террора», — сказал Эрдоган, отметив, что Вашингтон поддерживает не ту сторону, которая выступает за мир, а тех, «кто делает мир невозможным».

Турецкий лидер поблагодарил страны, которые осудили решение Трампа.​ Он считает, что исламские страны должны сделать все возможное, чтобы Палестина была полноценно представлена в дипломатической сфере. «Это решение должно быть озвучено по итогам текущего саммита ОИС», — добавил он.

«Страны, которые до сих пор не признали Палестинское государство, должны сделать этот шаг, который важен для обеспечения баланса сил и справедливости в регионе. В качестве действующего председателя ОИС призываю США к скорейшему пересмотру крайне ошибочного, провокационного и незаконного шага, который предпринял Вашингтон», — заключил Эрдоган.

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Ранее Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе посольства США из Тель-Авива в этот город. После этого Палестина вышла из переговорного процесса с Израилем и отвергла США в качестве посредника в этом вопросе. На палестинских территориях начались столкновения арабов с израильскими военными, в них были ранены около тысячи человек и несколько погибли. Великобритания, Франция и Германия осудили решение Трампа. Лидеры мусульманских государств Ближнего Востока и Северной Африки раскритиковали действия Вашингтона.

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Кремль предупредил об «осложнениях» в регионе из-за решения президента США. После встречи с Эрдоганом в Анкаре президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Турция считают, что решение администрации США не поможет урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Теги: США , Израиль , Палестина , Иерусалим , Дональд Трамп , Реджеп Тайип Эрдоган
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