Адвокат Саакашвили заявил о решении политика начать бессрочную голодовку

Бывший губернатор Одесской области, лидера партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили решил начать бессрочную голодовку. Об этом заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий, сообщает телеканал «112 Украина».

Если суд решит избрать для политика меру пресечения в виде 60 суток ареста, то Саакашвили продолжит голодовку «еще более жестко», сказал адвокат. По его словам, экс-глава Одесской области будет отказываться от любого принудительного питания.

​Защитник добавил, что состояние Саакашвили в настоящий момент удовлетворительное, однако у него высокое давление, в связи с чем его осмотрели медики. По мнению политика, уголовное дело против него «чисто политический характер», рассказал Чернолуцкий. «Власти арестовали меня за лживыми обвинениями. Таким образом они хотят запугать вас», — говорится в письме Саакашвили, который передал адвокат.

Накануне, 8 декабря, украинские правоохранители задержали Михаила Саакашвили в Киеве, после чего поместили в изолятор временного содержания. Соратник бывшего губернатора заявил, что Саакашвили повезли в здание, которое расположено на Аскольдовом переулке, 3а и призвал сторонников прийти туда.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что будут проведены следственные действия, Кроме того, по его словам, планируется обращение в суд об избрании политику меры пресечения.

Украинские правоохранители также задержали Саакашвили 5 декабря, однако тогда его сторонники заблокировали служебную машину СБУ и освободили его.

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В тот день сотрудники обыскали квартиру лидера «Движения новых сил» в Киева в рамках обвинения в получении денег на подгтовку государственного переворота от соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые вынесли в Генпрокуратуре. Сам Саакашвили заявлял, что эти обвинения являются «наглой ложью».

В отношении политика возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. 256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

