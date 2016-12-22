Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,53 59,03 EUR Нал. 70,15 69,41 USD Бирж. 59,13 -0,05 EUR Бирж. 69,66 -0,07 USD ЦБ. 59,28 -0,01 EUR ЦБ. 69,64 -0,29 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 15220,00 -659,99 ММВБ 2104,99 +0,09% РТС 1119,54 +0,00% Brent 63,32 -0,11% DJIA 24329,16 +0,49% Nasdaq 6840,08 +0,40% FTSE 7393,96 +1,00%
Адвокат Саакашвили заявил о решении политика начать бессрочную голодовку
Лента новостей
Силовики заблокировали преступную группу в частном доме в Ставрополе 04:07, Общество Сторонники Саакашвили перекрыли улицу возле здания СБУ в Киеве 02:59, Политика Politico узнало об одобрении Трампом новых санкций против России 02:33, Политика Глава МИД Украины назвал встречу с Лавровым «уникальной» 02:14, Политика Режим КТО ввели в центре Ставрополя для предотвращения теракта 02:00, Общество Умер писатель Александр Образцов 01:34, Общество В Финском заливе судно потерпело крушение 00:47, Общество Число пострадавших при столкновениях в Палестине превысило 760 человек 08 дек, 23:58, Общество Михаила Саакашвили задержали в Киеве 08 дек, 23:58, Политика Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 08 дек, 23:41, Lenovo и РБК Холдинг Беляева назвал неожиданным решение ЦБ прекратить взаимодействие 08 дек, 23:30, Финансы МЧС созвал оперативную группу для установления источника запаха в Москве 08 дек, 23:29, Общество Российские лыжники решили поехать на Олимпиаду-2018 08 дек, 23:28, Общество Соколов допустил обсуждение в Египте возобновления авиасообщения 08 дек, 22:38, Политика Михельсон назвал первых покупателей газа проекта «Ямал СПГ» 08 дек, 22:27, Бизнес Квест: как доехать до Шереметьево за 30 минут 08 дек, 22:20, РБК и Porsche Галопом по курортам: что Путин едет обсуждать с Египтом и Турцией 08 дек, 22:10, Политика В Совфеде пообещали ответить на выход США из ДРСМД «более мощным оружием» 08 дек, 22:06, Политика УЕФА наказал «Зенит» за поведение болельщиков в матче Лиги Европы 08 дек, 22:04, Спорт Тиллерсон исключил скорый перенос посольства США в Иерусалим 08 дек, 21:59, Политика Фигуранты дела о взрывах в Поволжье получили сроки от 8 до 25 лет 08 дек, 21:58, Общество Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 08 дек, 21:49, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Контратака: зачем АФК «Система» подала иск к «Роснефти» на 330 млрд руб. 08 дек, 21:37, Бизнес ВЭБ увеличил убытки до более чем 110 млрд руб. 08 дек, 21:24, Финансы Иерусалимский конфликт: мусульмане против Трампа 08 дек, 21:15, Политика  ЦБ прекратил взаимодействие с основным акционером холдинга «Открытие» 08 дек, 21:05, Финансы Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 08 дек, 21:02, РБК и My Ideal Smile Адвокат экс-жены Джигарханяна сочла обвинение ей безосновательным 08 дек, 21:02, Общество
Адвокат Саакашвили заявил о решении политика начать бессрочную голодовку
Украинский кризис, 05:01
0
Адвокат Саакашвили заявил о решении политика начать бессрочную голодовку

Бывший губернатор Одесской области, лидера партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили решил начать бессрочную голодовку. Об этом заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий, сообщает телеканал «112 Украина».

Если суд решит избрать для политика меру пресечения в виде 60 суток ареста, то Саакашвили продолжит голодовку «еще более жестко», сказал адвокат. По его словам, экс-глава Одесской области будет отказываться от любого принудительного питания.

​Защитник добавил, что состояние Саакашвили в настоящий момент удовлетворительное, однако у него высокое давление, в связи с чем его осмотрели медики. По мнению политика, уголовное дело против него «чисто политический характер», рассказал Чернолуцкий. «Власти арестовали меня за лживыми обвинениями. Таким образом они хотят запугать вас», — говорится в письме Саакашвили, который передал адвокат.

Накануне, 8 декабря, украинские правоохранители задержали Михаила Саакашвили в Киеве, после чего поместили в изолятор временного содержания. Соратник бывшего губернатора заявил, что Саакашвили повезли в здание, которое расположено на Аскольдовом переулке, 3а и призвал сторонников прийти туда.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что будут проведены следственные действия, Кроме того, по его словам, планируется обращение в суд об избрании политику меры пресечения.

Украинские правоохранители также задержали Саакашвили 5 декабря, однако тогда его сторонники заблокировали служебную машину СБУ и освободили его.

Задержание Михаила Саакашвили в Киеве. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

В тот день сотрудники обыскали квартиру лидера «Движения новых сил» в Киева в рамках обвинения в получении денег на подгтовку государственного переворота от соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые вынесли в Генпрокуратуре. Сам Саакашвили заявлял, что эти обвинения являются «наглой ложью».

В отношении политика возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. 256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.
 

Теги: адвокат , голодовка , Михаил Саакашвили
Главное
Politico узнало об одобрении Трампом новых санкций против России Политика
Материалы по теме
Сторонники Саакашвили перекрыли улицу возле здания СБУ в Киеве Политика
Михаила Саакашвили задержали в Киеве Политика
В Раде сторонника Саакашвили сняли с должности главы комитета Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку