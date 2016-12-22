Сторонники Саакашвили разбили витрину Roshen около изолятора СБУ в Киеве

Сторонники бывшего губернатора Одесской области, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакшвили разбили витрину магазина кондитерской корпорации Roshen вблизи здания СИЗО Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве, где находится задержанный политик. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, но была передана в трастовое управление Rothschild Trust.

В Киеве 10 декабря прошел митинг сторонников Саакашвили. Народный депутат Виктор Чумак в ходе своего выступления заявил, что не видел такого многолюдного митинга со времен второго Майдана в 2014 году. По его словам, на площадь пришли порядка 15 тыс. человек.

Соратник экс-главы Одесской области Давид Сакварелидзе предложил всем желающим пойти к СИЗО, где находится Саакашвили. Часть активистов направилась к изолятору, который расположен на Аскольдовом переулке, который к тому моменту уже охраняли силовики. Участники акции начали скандировать лозунги.

Михаила Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что планируется обращение в суд об избрании политику меры пресечения. Адвокат Саакашвили сообщил, что после задержания политик​ объявил бессрочную голодовку.

Ранее, 5 декабря, украинские правоохранители обыскали квартиру Саакашвили в Киеве в рамках обвинения в получении средств на подготовку госпереворота от соратников бывшего украинского президента Виктора Януковича, которое вынесли в Генпрокуратуре. Сам экс-губернатор Одесской области заявлял, что эти обвинения являются «наглой ложью».

Против Саакашвили возбудили уголовное дело по по ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. ​256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

