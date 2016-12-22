Сторонники Саакашвили начали петь повстанческие песни под стенами СИЗО

Митинг сторонников лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили в Киеве завершился. Онлайн-трансляцию событий в центре украинской столицы ведет портал «Страна.ua».

Участники акции дошли от парка Тараса Шевченко до Майдана, где перед ними выступили организаторы марша. Народный депутат Виктор Чумак в своей речи заявил, что не видел такого многолюдного митинга со времен второго Майдана (2014 год). По его оценкам, на площади находились около 15 тыс. человек.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе предложил всем желающим пойти к СИЗО, где находится задержанный политик. «Пусть Миша нас услышит!», — заявил он.

Часть активистов отделилась и направилась к изолятору. Аскольдов переулок, где находится СИЗО, уже охранялся силовиками. Участники акции начали скандировать лозунги и петь повстанческие песни УПА. «пригласили профессионального вокалиста. Народ массово не подпевает — возможно, не знают текста», — отмечает портал.

Акция сторонников Саакашвили началась в Киеве в полдень по местному времени (11:00 мск).

9 декабря активисты подрались с полицией, которая не дала им разбить палаточный городок возле СИЗО, где находится Саакашвили.

Лидер «Движение новых сил» был помещен в изолятор 8 декабря. В знак протеста политик объявил бессрочную голодовку.

​5 декабря СБУ провела обыск в квартире, где проживает Саакашвили. Политик залез на крышу дома и пытался скрыться от силовиков, но был задержан. Сторонники освободили бывшего губернатора из автозака.