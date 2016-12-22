Сторонники Саакашвили направились к майдану

В Киеве начался марш сторонников бывшего губернатора Одесской области, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. В нем принимают участие более тысячи человек. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Акция началась в парке Тараса Шевченко. Затем колонна во главе с женой Саакашвили Сандрой направилась в центр города. По данным агентства, сторонники экс-губернатора намерены дойти до майдана Независимости и провести там митинг в поддержку законопроекта об импичменте президента и отставке генпрокурора.

Издание «Страна.ua» отмечает: «Останутся ли они при этом на главной площади страны и установят ли там палатки — главная загадка марша».

Из толпы участников звучали призывы пойти к СИЗО, где содержат Саакашвили, однако организаторы акции со сцены призвали не торопиться делать это. «Интерфакс-Украина» уточняет, что шествие сопровождают сотрудники правоохранительных органов, однако они не препятствуют движению колонны.

УНН оценивает число участников марша примерно в 2–3 тыс. человек.

9 декабря сторонники Саакашвили пришли к зданию СБУ, где содержится политик, и подрались с полицейскими, которые помешали им разбить там палаточный городок. Саакашвили был задержан и помещен в СИЗО вечером 8 декабря. Политик в знак протеста объявил голодовку. 5 декабря СБУ провела обыск на квартире Саакашвили. Сам лидер «Союза новых сил» спрятался от силовиков на крыше. Его задержали, однако сторонники освободили экс-губернатора из автозака.