Палестина решила заменить США на нового гаранта в переговорах с Израилем

Палестина найдет нового гаранта и посредника в переговорах с Израилем среди «наших арабских братьев». США, которые приняли решение перенести посольство в Иерусалим, стали участником конфликта, считают в МИД страны

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малки заявил, что Палестина откажется от посредничества Соединенных Штатов в конфликте с Израилем, так как решение по Иерусалиму превратило Соединенные Штаты из гаранта в участника конфликта.

«Это несовместимо с ролью, которую США могут играть в мирном процессе», — приводит его слова палестинское агентство WAFA. «Мы поищем нового гаранта среди наших арабских братьев и мирового сообщества», — цитирует политика Reuters.

Также палестинский лидер Махмуд Аббас отказался от запланированной на декабрь встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в связи с решением американской администрации о переносе столицы Израиля в Иерусалим.

В Белом доме отметили, что Пенс все же надеется, что запланированная встреча с Аббасом состоится.

6 декабря американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе в этот город посольства США. Палестина отказалась признавать решение, Аббас подчеркнул, что Иерусалим — «вечная столица Палестины».

Израиль получил контроль над западной частью Иерусалима во время Арабо-Израильской войны (1947-1949 гг.), над восточной — во время Шестидневной войны (1967). Палестина продолжает считать восток города своей территорией. Движение ХАМАС и «Хезболла» заявили о необходимости начать новую интифаду в ответ на перенос посольства США.

США начали участвовать в переговорах между сторонами арабо-израильского конфликта в1978 году во время саммита в Кэмп-Дэвиде. По итогам встречи были подписаны два документа: «Принципы для подписания мирного договора между Египтом и Израилем» и «Принципы мира на Ближнем Востоке».