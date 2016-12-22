В Минтрансе призвали брать пример с работы «Аэрофлота» во время задержек

Министр транспорта Максим Соколов похвалил работу администрации аэропорта Шереметьево и авиакомпании «Аэрофлот» 1 декабря, когда произошли массовые задержки рейсов, передает корреспондент РБК.

Основной причиной отмены рейсов в Шереметьево Соколов назвал погодные условия. «Если говорить о ситуации в аэропорту Шереметьево, она достаточно распространена в целом в мире. И вообще, в мире при таких погодных условиях аэропорты закрываются. Пассажиры не просто задерживаются на какое-то время, а просто разъезжаются по домам и гостиницам», — пояснил он.

«Здесь коллеги поступили иначе, поскольку время было — пятница вечер, в Москве пробки, и доехать обратно до столицы и потом вернуться в аэропорт, [это] могло занять несколько часов. Поэтому и «Аэрофлот» и Шереметьево пошли по другому сценарию», — рассказал он. «Да, поставили в неудобное положение пассажиров, но все-таки они улетели или были приняты в аэропорту», — заключил он.

Соколов отметил, что «Аэрофлот» принял решение выплатить компенсации пассажирам.

«Это пример для других компаний, как должен действовать национальный перевозчик», — сказал министр.

В столичном регионе 1 декабря начался снегопад. В Москве за полдня выпало 12 мм осадков — около 22% месячной нормы, которая в декабре составляет 56 мм. После этого в московских аэропортах было задержано 116 рейсов. В Шереметьево — 88 рейсов, в Домодедово — 16 рейсов и во Внуково — 12 рейсов. В Шереметьево объяснили задержки плохими погодными условиями. Бывший главный редактор агентства «РИА Новости» Светлана Миронюк написала в Facebook, что ее рейс 1 декабря задержали на семь часов, а пассажиров держали в самолете. Она считает, что задержка произошла из-за сбоя в работе наземных служб и закрытия неба для вылета чартеров после закончившейся вечером 1 декабря жеребьевки ЧМ по футболу. Она отметила, что «Аэрофлот» держал пассажиров в самолетах во избежание расходов на их обслуживание, которое положено при задержке рейсов.

На следующий день задержки авиарейсов продолжились. Из аэропортов Москвы не смогли вылететь более 50 рейсов, восемь были отменены. Больше всего задержек (36 рейсов) произошло в Шереметьево. В «Аэрофлоте» из-за «неблагоприятных метеоусловий» отменили 20 полетов: девять — из Шереметьево и 11 — по направлению в этот аэропорт. Утром 4 декабря непогода стала причиной отмены «Аэрофлотом» 60 и задержки 35 рейсов. В Шереметьево всего был задержан 41 вылет и отменены 124, в Домодедово — 238 и два соответственно. Во Внуково было 30 задержек рейсов, один рейс отменен. Проблемы с рейсами — последствия обрушившегося в этот день на Подмосковье циклона «Балканец». По прогнозам синоптиков, количество осадков в этот день могло достичь 15 мм.

В авиакомпании объяснили, что задержка рейсов 1 декабря произошла из-за отсутствия разрешения на запуск двигателей от персонала Шереметьево. «Разрешение на запуск могли дать в любую минуту или через час, поэтому пассажиров не высаживали», — заявили РБК в «Аэрофлоте».

Кроме того, 6 декабря после выезда самолета латвийской авиакомпании AirBaltic за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево «Аэрофлот» отменил еще 22 рейса.