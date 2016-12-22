В Москве задержаны более 50 авиарейсов

В Москве задерживаются более 50 авиарейсов, говорится на портале «Яндекс.Расписание». Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщал о задержке рейсов из-за ухудшения погодных условий.

По состоянию на 13:20, в столичных аэропортах 52 рейса задерживаются, еще восемь отменены. Наиболее сложная ситуация в «Шереметьево» — там задержаны 36 рейсов.

Согласно информации на сайте «Аэрофлота», в связи с «неблагоприятными метеоусловиями» компания отменила 20 полетов — девять из «Шереметьево» и 11 в «Шереметьево». Отменены не только внутренние, но и международные рейсы. Как ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники в авиадиспетчерских кругах, задержки связаны с сильным снегопадом.

«Аэродромные службы работают в усиленном режиме, аэродромная техника проводит расчистку взлетно-посадочных полос, рулежек и перронов. Это может создавать незначительные трудности в виде задержек», — пояснял собеседник агентства.

​При этом как сообщил РБК начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис, аэропорт работает в штатном режиме. ​«Мы вошли в расписание. Метеопрогноз на сегодня благоприятный, что обеспечивает комфортные условия для обеспечения взлета и посадки воздушных судов», — сказал он.

О штатной ситуации РБК рассказали и в пресс-службе аэропорта Домодедово. «Так как начался зимний период, то каждое воздушное судно перед вылетом проходит процедуру противообледенительной обработки, в связи с этим возможны технические задержки в пределах 15-20 минут. Каких-то критичных ситуаций из-за погодных условий не было», — заявил собеседник РБК.​