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«Аэрофлот» отменил 60 рейсов в Шереметьево из-за непогоды
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«Аэрофлот» отменил 60 рейсов в Шереметьево из-за непогоды
Общество, 09:37
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«Аэрофлот» отменил 60 рейсов в Шереметьево из-за непогоды
«Аэрофлот» отменил 60 и задержал 35 рейсов из-за непогоды в Москве. Перевозчик обещает, что пассажиры отмененных и части задержанных рейсов будут вывезены другими самолетами
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 60 своих рейсов, отправляющихся и прибывающих в московский аэропорт Шереметьево, из-за неблагоприятных погодных условий в столичном регионе. Об этом говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Как следует из сообщения авиакомпании, отменены рейсы в Архангельск, Берлин, Варшаву, Венецию, Ереван, Краснодар, Милан, Минеральные Воды, Минск, Мюнхен, Нижний Новгород, Оренбург, Осло, Пермь, Прагу, Ригу, Рим, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь, Таллин, Тель-Авив, Франкфурт, Челябинск и Хельсинки. Их пассажиры отправятся из столицы другими самолетами. Кроме того, задержаны еще 35 рейсов, шесть из которых будут совершены под другими номерами. В среднем время задержки составляет около четырех часов.

Купивших билеты на отмененные и задержанные рейсы пассажиров оповещают через центр бронирования и информации. Те, кто уже прибыл на регистрацию, «будут обеспечены всем необходимым», заверил авиаперевозчик.

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РБК направил запросы в пресс-службы аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Ранее сообщалось, что МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий 4 декабря. Синоптики обещают мокрый снег в течение суток, ветер до 15 м/с и гололедицу. Автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте из-за повышения риска аварий.

Автор: Илья Лакстыгал.
Теги: Шереметьево , «Аэрофлот» , отмена рейсов
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