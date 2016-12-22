«Аэрофлот» отменил 22 рейса из-за инцидента с самолетом в Шереметьево

Инцидент в аэропорту Шереметьево, связанный с выездом самолета авиакомпании AirBaltic за пределы взлетно-посадочной полосы, стал причиной отмены 22 рейсов авиакомпании «Аэрофлот». Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Речь идет о вылетах в Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Рим, Осло, Стокгольм, Болонью, Стамбул, Минеральные Воды, Таллин и Сочи, а также обратные рейсы из этих городов.

Видео: aleksandrvaleev / Instagram

Авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт.

В среду, 6 декабря, самолет авиакомпании AirBaltic, выполнявший рейс Рига — Москва, выкатился за пределы ВПП при посадке в Шереметьево. Авиакомпания назвала причиной инцидента сильный ветер и скользкую рулежную дорожку. Пострадавших в результате инцидента нет. Какое-то время одна из ВПП в Шереметьево была закрыта.

