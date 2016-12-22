В Москве из-за непогоды задержали почти 120 рейсов
Общество, 00:44
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В Москве из-за непогоды задержали почти 120 рейсов
В столичных аэропортах были задержаны 116 рейсов из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
По данным на 00:15 мск 2 декабря, в аэропорту «Шереметьево» задержали 88 рейсов, в аэропорту «Домодедово» задержали 16 рейсов, а в аэропорту «Внуково» задержали 12 рейсов.
В Москве 1 декабря за полдня выпало более пятой части месячной нормы осадков. «Выпало 12 мм осадков, что составляет почти 22% месячной нормы, которая в декабре составляет 56 мм», — сообщали в столичном метеобюро. Синоптики ожидают, что в ночь на 2 декабря в Москве выпадет еще около 6 мм осадков.
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