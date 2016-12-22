Гавайи испытают сирену времен холодной войны из-за ракетных пусков в КНДР

На Гавайях после проведенного КНДР ракетного испытания планируют 1 декабря протестировать систему оповещения времен холодной войны. Об этом сообщили власти американского штата, пишет The Wall Street Journal.

«Мы должны подумать о самом невероятном», — сказал генерал-лейтенант Артур Логан, начальник центра подготовки гавайской Нацгвардии и директор управления по чрезвычайным ситуациям штата. По его словам, «нападение с использованием ядерного оружия государством-изгоем» — это «одна из тех вещей, к которым нужно подготовиться».

Расстояние между Гавайями и Северной Кореей составляет порядка 7,5 тыс. км.

В ночь на 29 ноября Пхеньян впервые за последние два месяца испытал баллистическую ракету. «Хвансон-15» пролетела около тысячи километров. Она находилась в воздухе примерно 50 минут. Ракета упала в 210 км к западу от японского острова Кюсю.

Власти КНДР заявили, что «Хвансон-15» способна нести тяжелую ядерную боеголовку и может достичь любой точки на территории США. По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, испытание ознаменовало собой завершение процесса создания государственных ядерных сил.

Южная Корея в ответ провела собственные ракетные испытания. Вашингтон, Токио и Сеул потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В Москве запуск осудили.