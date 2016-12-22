В Аргентину вылетели специалисты ВМФ России на поиски пропавшей подлодки

В Аргентину на поиски аргентинской подлодки San Juan в составе группы ВМС России вылетели ​командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Пантера плюс», водолазы и водолазный врач, заявили в Минобороны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как добавили в оборонном ведомстве, старшим группы российских военных спасателей стал начальник НИИ спасания и подводных технологий научного центра ВМФ капитан первого ранга Сергей Башмаков.

Ранее сообщалось, что Россия направит в Аргентину самолет Ан-124 «Руслан». Его грузоподъемность составляет 150 т. Как заявили в Минобороны, на помощь аргентинским морякам направится личный состав 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России и необитаемый подводный аппарат «Пантера плюс».

Ранее сообщалось, что Россия направила на помощь в поисках субмарины гидрографическое судно «Янтарь».

Дизельная подводная лодка San Juan с 44 членами экипажа перестала выходить на связь 15 ноября. Она пропала во время перехода между портами в южной и западной части страны. Кроме ВМС Аргентины, к поискам подключились корабли и авиация США, Великобритании, Чили и Бразилии. СМИ 20 ноября заявили о получении некоего «сигнала» в районе поисков субмарины, однако затем оказалось, что шумы имеют «биологическое» происхождение. 22 ноября американский самолет засек новый источник сигнала. Позже ВМС Аргентины рассказали о гидроакустической аномалии, которая похожа на последствия подводного взрыва. 23 ноября в ВМС Аргентины заявили, что в поисках наступила «критическая ситуация», так как при условии того, что экипаж субмарины жив, у него начал заканчиваться воздух.