Бомбардировщики Ту-22М3 ударили по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре

Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России уничтожили опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники террористов близ населенного пункта Эль-Катья, сообщили в Минобороны. Одиночные объекты террористов точечно поразили Су-24

Ту-22М3 (Фото: ТАСС)

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли групповой удар по объектам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом говорится в сообщении российского Минобороны, которое поступило в РБК.

Взлетев с российского аэродрома и преодолев расстояние более 2 тыс. км, самолеты поразили опорные пункты террористов в окрестностях населенного пункта Эль-Катья. Ударом были уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники террористов.

Экипажи бомбардировщиков, взлетевших с аэропорта Хмеймим в Сирии, точечно поразили прицельным бомбометанием одиночные объекты.

Прикрытие бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, которые базируются на Хмеймиме.

Сирийские военные 8 ноября сообщали о взятии «последнего оплота ИГ» в Сирии — города Абу-Кемаль близ сирийско-иракской границы. 10 ноября эту информацию подтвердил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, войска Сирии взяли Абу-Кемаль при поддержке ВКС России. Спустя два дня к городу были переброшены дополнительные части ИГ, оставшиеся в городе боевики, предположительно, выбили оттуда сирийскую армию. Однако в российском оборонном министерстве опровергли восстановление контроля ИГ в этом городе, назвав сообщения об этом «пропагандой ИГ». 19 ноября правительственная армия Сирии сообщила о повторном взятии Абу-Кемаля.

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 18 ноября ударили по позициям ИГ близ Абу-Кемаля в Дейр-эз-Зоре. Были уничтожены скопления​ живой силы, техники и вооружения террористов. По данным министерства, это третий бомбовый удар дальней авиации ВКС России по целям террористов в районе Абу-Кемаля. 15 и 17 ноября ВКС также нанесли авиаудары близ этого города.

Минобороны России 23 ноября сообщило, что правительственная армия Сирии под командованием генерала Хасана Сухела (подразделение «Тигры») полностью освободила населенный пункт Эль-Края. Сирийская правительственная армия при поддержке ВКС России после освобождения Абу-Кемаля продолжает вести наступление в русле Евфрата, уточнялось в сообщении министерства.