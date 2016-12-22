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Сирийские войска освободили от ИГ поселок близ Абу-Кемаля
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Сирийские войска освободили от ИГ поселок близ Абу-Кемаля
Война в Сирии, 09:50
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Сирийские войска освободили от ИГ поселок близ Абу-Кемаля

Правительственные войска Сирии под командованием генерала Хасана Сухела (подразделение «Тигры») полностью освободили населенный пункт Эль-Края. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, который есть у РБК.

Как говорится в сообщении оборонного ведомства, правительственная армия при поддержке ВКС России после освобождения города Абу-Кемаль продолжает вести наступление в русле Евфрата против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). «В рамках спланированной под руководством российских военных советников наступательной операции подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела в течение суток полностью освободили от террористов ИГИЛ населенный пункт Эль-Края», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Согласно данным ведомства, правительственные войска при поддержке ВКС России «осуществляют преследование и уничтожение групп террористов в районе реки Евфрат и развивают наступление вдоль ее западного берега». Кроме того, военные рассказали, что генерал Сухел организовал доставку в ранее освобожденный Абу-Кемаль медикаментов и продуктов питания.

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О взятии «последнего оплота ИГ» в Сирии — города Абу-Кемаль близ сирийско-иракской границы — стало известно 10 ноября. Боевики ИГ выбили сирийскую армию из города 12 ноября. В Минобороны России опровергли восстановление контроля джихадистов над населенным пунктом и назвали сообщения об этом «пропагандой ИГ». Однако 19 ноября правительственные войска повторно отчитались о взятии Абу-Кемаля.

21 ноября источник РБК в Минобороны заявил, что Россия планирует завершить операцию в Сирии в декабре. К Новому году планируется сократить количество авиаударов и персонала на базах в Хмеймиме (ВКС) и Тартусе (ВМФ). Тем не менее, на этих объектах сохранится присутствие российских военных на постоянной основе. Операция России в Сирии идет с сентября 2015 года.

Теги: Сирия , ИГ , ВКС России , Минобороны России , Абу-Кемаль
Главное
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