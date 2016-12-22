Правительственная армия повторно захватила «последний оплот ИГ в Сирии»

Сирийская армия и ее союзники вновь заняли Абу-Кемаль — последний относительно крупный город, находившийся под контролем боевиков ИГ

Боец сирийской армии (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на издание проиранской группировки «Хезболла», солдаты сирийской правительственной армии совместно с шиитскими ополченцами в воскресенье ворвались в Абу-Кемаль и взяли его под контроль.

Штурму города предшествовала операция по его охвату с целью недопущения к Абу-Кемалю дополнительных сил ИГ (запрещенной в России террористической организации). Помимо этого удары по террористам наносили самолеты ВКС России. Например, 18 ноября базы боевиков атаковали дальние бомбардировщики Ту-22 М3.

9 ноября сирийские власти уже сообщали о занятии Абу-Кемаля, а на следующий день о взятии «последнего оплота» отчитался и министр обороны России Сергей Шойгу. Однако тогда удержать город не удалось: к нему были переброшены дополнительные части ИГ, а контратаке помогали так называемые спящие ячейки​ — боевики, специально оставленные в городе.

Освобождение Абу-Кемаля вместе с последними успехами основных частей правительственной армии, наступающей с севера вдоль реки Евфрат, означают, что под контролем боевиков остаются лишь несколько деревень на юге провинции Дейр-Эз-Зор, а также пустынные районы на востоке провинции Хомс и на северо-востоке Ирака.