Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,17 58,62 EUR Нал. 69,54 68,85 USD Бирж. 58,75 -0,43 EUR Бирж. 69,09 -0,35 USD ЦБ. 59,01 -0,45 EUR ЦБ. 69,40 -0,42 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 8199,00 +101,63 ММВБ 2159,02 +0,15% РТС 1157,83 +0,89% Brent 63,18 +0,67% DJIA 23590,83 +0,69% Nasdaq 6862,48 +1,06% FTSE 7452,12 +0,55%
Мэрия опровергла интерес ФСБ к родственным связям школьника из ЯНАО
Лента новостей
Telegram впервые заблокировал канал за пиратскую музыку 17:22, Технологии и медиа ФАС уличила поставщиков суперкомпьютеров для госнужд в сговоре 17:22, Общество Бешеный MBA: как бизнес-школа растет на ярких шоу 17:18, Свое дело Как справиться с профессиональным выгоранием 17:13, Спецпроект РБК PINK Путин призвал к готовности быстро наращивать объемы военной продукции 17:13, Политика Путин отметил роль России, Турции и Ирана в предотвращении распада Сирии 17:13, Политика Защита обжалует решение суда пожизненно заключить Младича в тюрьму 17:08, Политика Антитеррористическая операция в Тбилиси завершилась 17:02, Общество «Агрокомплекс имени Ткачева» задумался о выращивании креветок 16:55, Бизнес Рошаль и звезды шоу-бизнеса заступились за уволенного главного онколога 16:54, Общество Самыми удовлетворенными зарплатой россиянами оказались жители Крыма 16:49, Общество Мэрия опровергла интерес ФСБ к родственным связям школьника из ЯНАО 16:32, Общество В Великом Новгороде подсудимый умер во время судебного заседания 16:23, Общество Россия подаст апелляцию на решение МОК отобрать золото Игр у Третьякова 16:21, Спорт Ника Картера из Backstreet Boys обвинили в изнасиловании 16:17, Общество Креативный директор Pixar ушел в отпуск после обвинений в домогательствах 16:13, Общество «Роснефть» к 2022 году увеличит добычу до 250 млн т 16:06, Бизнес Ливанский премьер передумал уходить в отставку 16:01, Политика Париж ответил Москве по поводу дипломатического иммунитета Керимова 15:52, Политика Отложенный штраф: какие сочинские медали МОК уже отобрал у России 15:51, Спорт  «Газпром» заявил о возобновлении поставок газа в Азербайджан 15:49, Бизнес У сборной России отобрали золото Олимпиады в Сочи 15:45, Спорт СК завел дело против собравшего с подчиненных 445 тыс. руб. полицейского 15:45, Общество «Яндекс» расширил «Турбо-страницы» на поиск 15:43, Технологии и медиа Прощание с Хворостовским пройдет в Москве 15:37, Общество Спецназ возобновил антитеррористическую операцию в Тбилиси 15:29, Общество МИД направил Франции ноту из-за задержания сенатора Керимова 15:28, Политика Восстание Корнета: что происходит в ЛНР 15:28, Политика
Мэрия опровергла интерес ФСБ к родственным связям школьника из ЯНАО
Общество, 16:32
0
Мэрия опровергла интерес ФСБ к родственным связям школьника из ЯНАО

Заместитель главы Нового Уренгоя Андрей Мартынов опроверг РБК информацию о поступлении в городскую администрацию письма от ФСБ об украинских родственниках школьника, чье выступление в немецком бундестаге вызвало широкий резонанс.

«Письмо-запрос в администрацию Нового Уренгоя не поступало», — сказал Мартынов.

О том, что ФСБ направило властям Нового Уренгоя письмо с просьбой предоставить информацию о родственных связях подростка, сообщало издание Znak.com со ссылкой на источник в администрации города 21 ноября. «Пришел запрос из спецслужб, в котором у нас попросили предоставить справку о возможных родственниках Николая на Украине», — говорил собеседник издания. «Мы информацию о его родных передали», — отмечал он.

Мать выступившего в бундестаге школьника рассказала об угрозах
Политика

Видео выступления школьника из Нового Уренгоя было опубликовано на канале YouTube «Журналистская правда» 19 ноября. Выступая в бундестаге, он рассказал о немецком солдате, который участвовал в Сталинградской битве. Гимназист отмечал, что солдат после битвы попал в лагерь для военнопленных, где «умер от тяжелых условий плена». В своей речи он подчеркнул, что в лагере оказались «невинно погибшие люди, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

После публикации речи десятиклассника комитет Совфеда по международным делам попросил правительство Ямало-Ненецкого округа проверить учебную программу гимназии, в которой он учился. В свою очередь, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил Генеральную прокуратуру провести проверку и установить, кто был инициатором речи школьника.

Видео: Вася Гогошин / YouTube

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз позже высказал мнение, что слова школьника нельзя расценивать как оправдание фашизма. По его мнению, подросток просто «поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать». Заступилась за школьника также министр образования Ольга Васильева, она призвала «оставить ребенка в покое».

Школьник из ЯНАО впервые прокомментировал свое выступление в бундестаге
Общество

Детский омбудсмен Анна Кузнецова, в свою очередь, обратилась к правоохранительным органам с просьбой обеспечить безопасность семьи ученика, мать которого рассказала о поступивших ему угрозах.

На ситуацию вокруг подростка также отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Выступление школьника ​«вряд ли требует какой-то реакции администрации президента», отмечал он. Песков добавил, что ему непонятна «экзальтированная травля», которая началась в российским обществе.

Теги: ФСБ , Новый Уренгой , Николай Десятниченко
Главное
Путин отметил роль России, Турции и Ирана в предотвращении распада Сирии Политика
Материалы по теме
Школьник из ЯНАО впервые прокомментировал свое выступление в бундестаге Общество
Глава Минобразования заступилась за выступившего в бундестаге школьника Общество
В ОП попросят Минобрнауки дать оценку словам школьника в бундестаге Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку