Мэрия опровергла интерес ФСБ к родственным связям школьника из ЯНАО

Заместитель главы Нового Уренгоя Андрей Мартынов опроверг РБК информацию о поступлении в городскую администрацию письма от ФСБ об украинских родственниках школьника, чье выступление в немецком бундестаге вызвало широкий резонанс.

«Письмо-запрос в администрацию Нового Уренгоя не поступало», — сказал Мартынов.

О том, что ФСБ направило властям Нового Уренгоя письмо с просьбой предоставить информацию о родственных связях подростка, сообщало издание Znak.com со ссылкой на источник в администрации города 21 ноября. «Пришел запрос из спецслужб, в котором у нас попросили предоставить справку о возможных родственниках Николая на Украине», — говорил собеседник издания. «Мы информацию о его родных передали», — отмечал он.

Видео выступления школьника из Нового Уренгоя было опубликовано на канале YouTube «Журналистская правда» 19 ноября. Выступая в бундестаге, он рассказал о немецком солдате, который участвовал в Сталинградской битве. Гимназист отмечал, что солдат после битвы попал в лагерь для военнопленных, где «умер от тяжелых условий плена». В своей речи он подчеркнул, что в лагере оказались «невинно погибшие люди, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

После публикации речи десятиклассника комитет Совфеда по международным делам попросил правительство Ямало-Ненецкого округа проверить учебную программу гимназии, в которой он учился. В свою очередь, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил Генеральную прокуратуру провести проверку и установить, кто был инициатором речи школьника.

Видео: Вася Гогошин / YouTube

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз позже высказал мнение, что слова школьника нельзя расценивать как оправдание фашизма. По его мнению, подросток просто «поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать». Заступилась за школьника также министр образования Ольга Васильева, она призвала «оставить ребенка в покое».

Детский омбудсмен Анна Кузнецова, в свою очередь, обратилась к правоохранительным органам с просьбой обеспечить безопасность семьи ученика, мать которого рассказала о поступивших ему угрозах.

На ситуацию вокруг подростка также отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Выступление школьника ​«вряд ли требует какой-то реакции администрации президента», отмечал он. Песков добавил, что ему непонятна «экзальтированная травля», которая началась в российским обществе.