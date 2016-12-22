В Совфеде отреагировали на выступление российского школьника в Бундестаге

Комитет Совета Федерации по международным делам попросил правительство Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя. Ее ученик на выступлении в бундестаге рассказал о солдате из немецкой армии, который не вернулся домой, так как погиб в России «от тяжелых условий плена». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, который обратился на заседании комитета к замгубернатора ЯНАО Александру Мажарову.

«Мы считаем такие выступления недопустимыми. Просим вас организовать проверку гимназии, включая учебную программу», — заявил Джабаров. Он добавил, что в ситуации нужно разбираться не с ребенком (учеником гимназии), а со взрослыми. «Там есть работа и для правоохранителей», — пояснил он.

Мажаров добавил, что уже он связался для выяснения обстоятельств с руководством Нового Уренгоя. По его словам, ребенок просто не смог правильно донести свою мысль, когда имел в виду, что «война страшна для обеих сторон».

Сенатор Олег Морозов во время заседания предложил выяснить, как организаторы школьной поездки добились выступления учеников из Нового Уренгоя в Бундестаге.

Глава пресс-службы губернатора ЯНАО Надежда Носкова заявила «РИА Новости», что в сообщениях СМИ смещен акцент в речи школьника. «Я видела по Первому каналу репортаж, и там был показан кусок о том, что мальчик говорит: у меня дед воевал, я знаю, как это страшно, очень надеюсь, что никогда войны не будет, люди будут бережно друг к другу относиться. Акцент смещен», — пояснила Носкова.

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз заявил, что встреча российских и немецких детей в День памяти и скорби в Германии — это давняя традиция. Он считает, что подросток поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели жить мирно. По словам Костогриза, это выступление нельзя расценивать, как отношение мальчика к фашизму. «Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых», — приводит пресс-служба администрации Нового Уренгоя слова главы города.

Речь идет о выступлении школьника из Нового Уренгоя, видео которого опубликовано на канале YouTube «Журналистская правда». Гимназист рассказал о немецком солдате, который участвовал в Сталинградской битве, биографию которого он изучил благодаря информации из открытых источников. Школьник отметил, что этот солдат после прекращения боев попал в лагерь для военнопленных, но так и не смог вернуться домой, потому что «умер от тяжелых условий плена». Подросток решил посетить захоронение солдат Вермахта в районе города Копейска в Челябинской области. Ученик добавил, что увидел там «невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».