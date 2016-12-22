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Глава Нового Уренгоя отреагировал на выступление гимназиста в бундестаге
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Глава Нового Уренгоя отреагировал на выступление гимназиста в бундестаге
Общество, 19:37
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Глава Нового Уренгоя отреагировал на выступление гимназиста в бундестаге

Слова школьника из Нового Уренгоя, который во время выступления в Бундестаге сказал, что солдаты Вермахта были «невинными жертвами» войны, нельзя расценивать как оправдание фашизма. Об этом заявил глава города Иван Костогриз, сообщается на сайте администрации Нового Уренгоя.

Он «поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать, как отношение мальчика к фашизму», говорится в заявлении главы города. По его словам, речь мальчика «на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле».

Костогриз отметил, что встреча детей из России и Германии в День памяти и скорби в Германии — давняя традиция. Градоначальник добавил, что интерпретация взрослыми искренних слов ребенка «можно расценивать, как провокацию не только против школьника, но всего российского народа».

Ранее 20 ноября комитет Совфеда по международным делам попросил правительство Ямало-Ненецкого округа проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, в которой обучается подросток. В свою очередь замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров заявил, что подросток не смог правильно донести свою мысль, что «война страшна для обеих сторон».

19 ноября на канале YouTube «Журналистская правда» было опубликовано видео выступления гимназиста из Нового Уренгоя в Бундестаге. Мальчик рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. По словам школьника, этот солдат после попал в лагерь для военнопленных, но так и не смог вернуться домой, потому что «умер от тяжелых условий плена». Ученик добавил, что увидел там «невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

Теги: школьник , Бундестаг , Новый Уренгой
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