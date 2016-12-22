Кузнецова призвала обеспечить безопасность семьи школьника из ЯНАО

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова призвала правоохранительные органы обеспечить безопасность семьи школьника из Нового Уренгоя, который выступил в бундестаге с докладом о солдатах вермахта. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Кузнецова призвала «немедленно прекратить гонения на мальчика и его родных, а правоохранительным органам посоветовала присмотреться к угрозам, которые звучат в адрес семьи».

По ее словам, необходимо оставить в покое ученика и обратить внимание на причины произошедшего.​ В частности, Кузнецова считает, что надо «внимательно отнестись к международному сотрудничеству, если речь идет о чести и исторической памяти народа».

«Считаю, что международные образовательные программы следует в принципе очистить от идеологии и даже от самой возможности ее присутствия в проектах с участием детей. Я призывала много раз и повторю снова: хватит манипулировать детьми», — констатировала она.

Ученик 10-го класса гимназии №1 Нового Уренгоя выступил в бундестаге с докладом о судьбе немецких солдат, которые попали в плен в Сталинграде. Он рассказал, что изучил историю немецкого солдата Георга и посетил захоронение солдат вермахта вблизи города Копейска​. «Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать», — отметил он.

Выступление подростка вызвало большой резонанс в России. Мать школьника сообщила, что он написал речь на 7–8 минут, но на выступление отвели не более двух минут. По ее словам, вырванные из контекста факты и фразы привели к неправильному понимаю доклада. Она пояснила, что ее сын имел в виду, что в Германии воевали в том числе люди, которые, возможно, не хотели войны и попали на нее не по своей воле. После выступления, по словам женщины, школьнику начали поступать угрозы и оскорбления.

Пресс-секретарь главы региона Надежда Носкова заявила, что в гимназии будет проведена проверка. В частности, будет дана оценка работе учителя немецкого языка. «Проверяться будут стандарты образования, преподавание истории. Будет комплексная проверка в связи с таким большим откликом», — пояснила Носкова. «Сейчас речь уже идет о безопасности ребенка. И мы его не бросим. Поддержку семье окажем», — сказала пресс-секретарь губернатора округа Наталья Хлопунова.

В пресс-службе Минобрнауки заявили, что ведомство разбирается в ситуации.