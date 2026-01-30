Российский софт на новом этапе: консолидация, альянсы и ИИ

Российский рынок ПО переходит от экстренного импортозамещения к стратегии развития. О консолидации игроков, роли ИИ и о том, как софт начинает работать на экономику и эффективность, — в программе «Технологии и тренды» на Радио РБК

Фото: LightField Studios / Shutterstock

• [00:07] Российский софт: от замещения к стратегии

• [02:15] Масштаб и ограничения импортозамещения ПО

• [04:33] ERP: 1С, альтернативы и экономика перехода

• [09:30] Экосистемы, TCO и комплексные проекты

• [14:26] АСУ ТП и РСУ в промышленности: готовы ли замены

• [18:07] Российские САПР: графическое ядро и процессы

• [32:27] КИИ, закон, CAPEX и роль открытых архитектур

2025 год стал для российского софта рубежом: рынок выходит из режима «экстренного импортозамещения» и переходит к стратегии, где ключевыми становятся экономика внедрения, совместимость решений и измеримая эффективность. Об этом в программе «Технологии и тренды» на Радио РБК говорили гендиректор «Группы Астра» Илья Сивцев и гендиректор «УльтимаТек» Павел Растопшин вместе с замминистра промышленности и торговли Василием Шпаком и журналистом РБК Аркадием Глушенковым.

Участники обсудили, почему подход «замена ради замены» перестает работать, зачем рынку экосистемы вместо «зоопарка» разрозненных продуктов и как промышленности предстоит перевнедрять ERP, АСУ ТП и САПР — с опорой на открытые стандарты, сервисную модель и ИИ-помощников. По их оценке, импортозамещение все больше превращается в конкуренцию за результат для заказчика: экосистемные связки снижают совокупную стоимость владения, а успешные проекты требуют пересборки бизнес-процессов. На фоне фрагментированности рынка и дефицита компетенций одним из ключевых инструментов становятся консолидация и стратегические альянсы разработчиков и интеграторов — притом что главным ресурсом ближайших лет участники назвали время.