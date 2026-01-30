 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Российский софт на новом этапе: консолидация, альянсы и ИИ

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Технологии и тренды
Российский рынок ПО переходит от экстренного импортозамещения к стратегии развития. О консолидации игроков, роли ИИ и о том, как софт начинает работать на экономику и эффективность, — в программе «Технологии и тренды» на Радио РБК
Фото: LightField Studios / Shutterstock
Фото: LightField Studios / Shutterstock

• [00:07] Российский софт: от замещения к стратегии
• [02:15] Масштаб и ограничения импортозамещения ПО
• [04:33] ERP: 1С, альтернативы и экономика перехода
• [09:30] Экосистемы, TCO и комплексные проекты
• [14:26] АСУ ТП и РСУ в промышленности: готовы ли замены
• [18:07] Российские САПР: графическое ядро и процессы
• [32:27] КИИ, закон, CAPEX и роль открытых архитектур

2025 год стал для российского софта рубежом: рынок выходит из режима «экстренного импортозамещения» и переходит к стратегии, где ключевыми становятся экономика внедрения, совместимость решений и измеримая эффективность. Об этом в программе «Технологии и тренды» на Радио РБК говорили гендиректор «Группы Астра» Илья Сивцев и гендиректор «УльтимаТек» Павел Растопшин вместе с замминистра промышленности и торговли Василием Шпаком и журналистом РБК Аркадием Глушенковым.

Творчество как алгоритм: арт-директор Студии Лебедева об ИИ в дизайне
Радио
Участники обсудили, почему подход «замена ради замены» перестает работать, зачем рынку экосистемы вместо «зоопарка» разрозненных продуктов и как промышленности предстоит перевнедрять ERP, АСУ ТП и САПР — с опорой на открытые стандарты, сервисную модель и ИИ-помощников. По их оценке, импортозамещение все больше превращается в конкуренцию за результат для заказчика: экосистемные связки снижают совокупную стоимость владения, а успешные проекты требуют пересборки бизнес-процессов. На фоне фрагментированности рынка и дефицита компетенций одним из ключевых инструментов становятся консолидация и стратегические альянсы разработчиков и интеграторов — притом что главным ресурсом ближайших лет участники назвали время.

Творчество как алгоритм: арт-директор Студии Лебедева об ИИ в дизайне

Роботы из Китая: как отличить реальный рынок от простого шоу?

Предсказываем или все-таки прогнозируем: как ИИ меняет прогноз погоды?

От ручного труда к роботам с ИИ: окно возможностей для России

Робот от «Сбера»: зачем компания выходит на рынок воплощенного ИИ

Директор по развитию ИИ «Яндекса»: хайп от революции отделяет один день

Технологический суверенитет: что это такое и с кем его строить России

ИИ как новая инфраструктура: конец хайпа или начало революции

ИИ сломал найм: HeadHunter — о том, как нейросети меняют поиск работы

ИИ и медиа: кто выиграет в борьбе за трафик и доходы?

Антивирус для ИИ: есть ли шанс остановить хакеров

Эксперимент: месяц с фитнес-устройствами — выводы и разочарования

SEO уже не хватает: теперь бизнесу нужна GEO. Что это и как работает?

Инвестиции через мессенджер: как работают акции в Wallet в Telegram

Белый хакер о кибербезопасности, надежных паролях и защите от взломов

Выставка Gitex Global в Дубае: главные тренды и российский опыт

Будущее ERP: заменят ли SAP композитные архитектуры и ИИ

ИИ-агенты: когда появится ваш личный цифровой помощник?

Складной iPhone на основе Air, ИИ в телефонах и будущее носимых гаджетов

Вайб-кодинг: ИИ сам пишет код. В чем риск для отрасли?

Разбираем отчет «Касперского»: как защитить себя и бизнес от атак хакеров

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Аркадий Глушенков
отечественный софт Импортозамещение программное обеспечение
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Кадыров назвал Керимова братом через год после слов о кровной мести Политика, 19:53
Что значит выдвижение «ястреба» Уорша на пост главы ФРС для экономики СШАПодписка на РБК, 19:42
Bloomberg узнал, чем ЕС хочет заменить потолок цен на российскую нефть Политика, 19:42
В музее в Киеве убрали надпись на русском «Их подвиги будут жить вечно» Общество, 19:37
В МИДе сообщили о постоянных контактах России с США по СНВ-III Политика, 19:24
«Барселона» продлила контракт с победителем Евро-2024 Спорт, 19:20
В Бодайбо без тепла остались более тысячи человек и две школы Общество, 19:18
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
На заводе «Янтарь» запустили тесты экзоскелетов для рабочих «Легкая рука» Технологии и медиа, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
ПСБ предложил создать допстимулы для снижения себестоимости продукции ГОЗ Пресс-релиз, 18:59
Биржи сообщили о готовности маркировать плохо раскрывающихся эмитентов Инвестиции, 18:58
Орешкин заявил о смещении мировых центров экономического роста Отрасли, 18:57
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт Политика, 18:57
Косачев сравнил подход США к Кубе с ситуацией между Россией и Украиной Политика, 18:56