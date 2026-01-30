Российский софт на новом этапе: консолидация, альянсы и ИИ
• [02:15] Масштаб и ограничения импортозамещения ПО
• [04:33] ERP: 1С, альтернативы и экономика перехода
• [09:30] Экосистемы, TCO и комплексные проекты
• [14:26] АСУ ТП и РСУ в промышленности: готовы ли замены
• [18:07] Российские САПР: графическое ядро и процессы
• [32:27] КИИ, закон, CAPEX и роль открытых архитектур
2025 год стал для российского софта рубежом: рынок выходит из режима «экстренного импортозамещения» и переходит к стратегии, где ключевыми становятся экономика внедрения, совместимость решений и измеримая эффективность. Об этом в программе «Технологии и тренды» на Радио РБК говорили гендиректор «Группы Астра» Илья Сивцев и гендиректор «УльтимаТек» Павел Растопшин вместе с замминистра промышленности и торговли Василием Шпаком и журналистом РБК Аркадием Глушенковым.
