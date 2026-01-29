Творчество как алгоритм: арт-директор Студии Лебедева об ИИ в дизайне
• 01:26 Творчество как непредсказуемый результат и рутина дизайнера
• 03:51 Многомерность дизайна и «шлюзы» между средами
• 06:30 Кто автор: человек, нейросеть или инструмент
• 09:10 Роль арт-директора и обнуление преимуществ ИИ
• 12:40 Делает ли нейросеть дизайн дешевле и кому это выгодно
• 15:13 Будущее: схлопывание размерностей и субъектность ИИ
ИИ все заметнее меняет дизайн: нейросети уже генерируют изображения и идеи, а автоматизация заходит туда, где раньше требовались годы навыка и «ручной крафт». Арт-директор Студии Лебедева Сергей Кулинкович в программе «Технологии и тренды» на Радио РБК объяснил, что творческий процесс во многом состоит из повторяемых шагов — от брифинга и поиска референсов до примерки решений на носителях — и эти этапы проще всего отдавать алгоритмам.
При этом полностью «закрыть» дизайн от запроса до финального результата, по его словам, пока мешают переходы между средами — из цифровой в физическую (архитектура, производство, согласования, бюджеты). Главной ценностью человека в этой системе он назвал ответственность за выбор и авторский контекст: когда инструменты становятся доступны всем, конкурентное преимущество смещается от владения софтом к вкусу, нарративу и умению принимать решения, которые дают бизнесу эффект.
Творчество как алгоритм: арт-директор Студии Лебедева об ИИ в дизайне
Роботы из Китая: как отличить реальный рынок от простого шоу?
Предсказываем или все-таки прогнозируем: как ИИ меняет прогноз погоды?
От ручного труда к роботам с ИИ: окно возможностей для России
Робот от «Сбера»: зачем компания выходит на рынок воплощенного ИИ
Директор по развитию ИИ «Яндекса»: хайп от революции отделяет один день
Технологический суверенитет: что это такое и с кем его строить России
ИИ как новая инфраструктура: конец хайпа или начало революции
ИИ сломал найм: HeadHunter — о том, как нейросети меняют поиск работы
ИИ и медиа: кто выиграет в борьбе за трафик и доходы?
Антивирус для ИИ: есть ли шанс остановить хакеров
Эксперимент: месяц с фитнес-устройствами — выводы и разочарования
SEO уже не хватает: теперь бизнесу нужна GEO. Что это и как работает?
Инвестиции через мессенджер: как работают акции в Wallet в Telegram
Белый хакер о кибербезопасности, надежных паролях и защите от взломов
Выставка Gitex Global в Дубае: главные тренды и российский опыт
Будущее ERP: заменят ли SAP композитные архитектуры и ИИ
ИИ-агенты: когда появится ваш личный цифровой помощник?
Складной iPhone на основе Air, ИИ в телефонах и будущее носимых гаджетов
Вайб-кодинг: ИИ сам пишет код. В чем риск для отрасли?
Разбираем отчет «Касперского»: как защитить себя и бизнес от атак хакеров
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США
Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил
Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги
FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
Путин установил День военной полиции на 8 февраля