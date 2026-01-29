Творчество как алгоритм: арт-директор Студии Лебедева об ИИ в дизайне

ИИ все активнее автоматизирует дизайн, который долго считали «территорией человека». Арт-директор Студии Лебедева в программе «Технологии и тренды» на Радио РБК объяснил, что уже можно алгоритмизировать, а что останется за автором

• 00:11 Можно ли оцифровать творчество и вкус

• 01:26 Творчество как непредсказуемый результат и рутина дизайнера

• 03:51 Многомерность дизайна и «шлюзы» между средами

• 06:30 Кто автор: человек, нейросеть или инструмент

• 09:10 Роль арт-директора и обнуление преимуществ ИИ

• 12:40 Делает ли нейросеть дизайн дешевле и кому это выгодно

• 15:13 Будущее: схлопывание размерностей и субъектность ИИ

ИИ все заметнее меняет дизайн: нейросети уже генерируют изображения и идеи, а автоматизация заходит туда, где раньше требовались годы навыка и «ручной крафт». Арт-директор Студии Лебедева Сергей Кулинкович в программе «Технологии и тренды» на Радио РБК объяснил, что творческий процесс во многом состоит из повторяемых шагов — от брифинга и поиска референсов до примерки решений на носителях — и эти этапы проще всего отдавать алгоритмам.

При этом полностью «закрыть» дизайн от запроса до финального результата, по его словам, пока мешают переходы между средами — из цифровой в физическую (архитектура, производство, согласования, бюджеты). Главной ценностью человека в этой системе он назвал ответственность за выбор и авторский контекст: когда инструменты становятся доступны всем, конкурентное преимущество смещается от владения софтом к вкусу, нарративу и умению принимать решения, которые дают бизнесу эффект.