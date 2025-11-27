 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в NIS

Сюжет
Война санкций
Венгерская MOL хочет купить часть сербской NIS, которая находится под санкциями США из-за российских владельцев. Об этом сообщили в офисе Орбана. Источники называют предметом обсуждений долю в 11,3%, принадлежащую «Газпрому»
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении доли в сербской Naftna Industrija Srbije (NIS), сообщил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергели Гульяш. Его слова приводит портал Vreme.

В интересах NIS выйти из-под контроля России, считает Гульяш. «Один из вариантов — это расширение роли MOL», — пояснил он, добавив, что Венгрия «готова рассмотреть» возможность содействия в сделке в случае необходимости.

Гульяш назвал возможную покупку «рыночной операцией». Обсуждения находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, добавил он.

NIS — основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Сама Сербия владеет 29,87%. Как уточняет сербский портал NIN.rs, предметом переговоров Белграда и Будапешта является доля в 11,3%, принадлежащая «Газпрому».

Накануне министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто во время визита в Сербию заявил, что компания MOL увеличит экспорт нефти в эту соседнюю страну в 2,5 раза, передает Reuters. По его словам, Будапешт будет использовать все имеющиеся средства, чтобы помочь.

Интерес к сделке вырос на фоне санкций США, которые в ноябре привели к остановке поставок нефти на НПЗ NIS через хорватский трубопровод JANAF. После введения ограничений завод столкнулся с риском приостановки работы. В ответ Венгрия согласилась увеличить поставки нефти: в ноябре их объем был удвоен, в декабре планируется дальнейший рост.

Власти Сербии заявили о согласии России продать долю в NIS
Политика
Фото:Darko Vojinovic / AP / TACC

21 ноября The Wall Street Journal писала, что переговоры о покупке российской доли в сербской NIS ведет базирующаяся в ОАЭ Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC). Однако сделка все еще может сорваться, уточняет газета.

За несколько дней до этого министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что российские владельцы согласились продать долю 56,15% в NIS. Министр отметила, что «в жизненных интересах» Сербии, чтобы NIS продолжала работать, потому что это абсолютно необходимо для энергетической стабильности страны.

США ввели санкции в отношении NIS в начале января этого года, когда президентом был Джо Байден. Вашингтон потребовал полностью исключить российское участие в компании. С тех пор ограничения несколько раз откладывали, однако в начале октября санкции вступили в силу.

Сербский президент Александр Вучич 6 октября, говоря о судьбе NIS, сообщил, что США согласятся отложить санкции против компании лишь при условии национализации, однако он не хочет идти на этот шаг. В прошлом Вучич допускал выкуп российских долей в NIS примерно за €600 млн.

Москва считает незаконными западные санкции и требует их отмены.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Венгрия Сербия NIS санкции Россия
Материалы по теме
WSJ назвала кандидата на покупку доли России в сербской NIS
Бизнес
Российско-сербская NIS запросила у США разрешения работать под санкциями
Политика
Bloomberg раскрыл, чего Вашингтон ждет от Сербии из-за NIS
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 22:31 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
ЕП утвердил обязательство не признавать Крым и Донбасс российскими Политика, 22:43
«Динамо» проиграло «Зениту», но вышло в полуфинал Кубка России Спорт, 22:35
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 22:23
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области Общество, 21:54
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Зеленский заявил, что проведет «важные переговоры» по урегулированию Политика, 21:41
МОК допустил Петросян и Гуменника на Олимпиаду-2026 Спорт, 21:32
В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы из России Политика, 21:31
Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в NIS Бизнес, 21:30
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Топ-менеджеры «Европлана» не будут продавать свои акции Альфа-Банку Инвестиции, 21:19
Подозреваемый в смертельном ДТП сын сотрудницы ФНС задержан в Белоруссии Общество, 21:14