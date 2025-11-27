Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в NIS
Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении доли в сербской Naftna Industrija Srbije (NIS), сообщил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергели Гульяш. Его слова приводит портал Vreme.
В интересах NIS выйти из-под контроля России, считает Гульяш. «Один из вариантов — это расширение роли MOL», — пояснил он, добавив, что Венгрия «готова рассмотреть» возможность содействия в сделке в случае необходимости.
Гульяш назвал возможную покупку «рыночной операцией». Обсуждения находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, добавил он.
NIS — основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Сама Сербия владеет 29,87%. Как уточняет сербский портал NIN.rs, предметом переговоров Белграда и Будапешта является доля в 11,3%, принадлежащая «Газпрому».
Накануне министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто во время визита в Сербию заявил, что компания MOL увеличит экспорт нефти в эту соседнюю страну в 2,5 раза, передает Reuters. По его словам, Будапешт будет использовать все имеющиеся средства, чтобы помочь.
Интерес к сделке вырос на фоне санкций США, которые в ноябре привели к остановке поставок нефти на НПЗ NIS через хорватский трубопровод JANAF. После введения ограничений завод столкнулся с риском приостановки работы. В ответ Венгрия согласилась увеличить поставки нефти: в ноябре их объем был удвоен, в декабре планируется дальнейший рост.
21 ноября The Wall Street Journal писала, что переговоры о покупке российской доли в сербской NIS ведет базирующаяся в ОАЭ Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC). Однако сделка все еще может сорваться, уточняет газета.
За несколько дней до этого министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что российские владельцы согласились продать долю 56,15% в NIS. Министр отметила, что «в жизненных интересах» Сербии, чтобы NIS продолжала работать, потому что это абсолютно необходимо для энергетической стабильности страны.
США ввели санкции в отношении NIS в начале января этого года, когда президентом был Джо Байден. Вашингтон потребовал полностью исключить российское участие в компании. С тех пор ограничения несколько раз откладывали, однако в начале октября санкции вступили в силу.
Сербский президент Александр Вучич 6 октября, говоря о судьбе NIS, сообщил, что США согласятся отложить санкции против компании лишь при условии национализации, однако он не хочет идти на этот шаг. В прошлом Вучич допускал выкуп российских долей в NIS примерно за €600 млн.
Москва считает незаконными западные санкции и требует их отмены.
