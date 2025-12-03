«Газпром нефть» отреагировала на санкции США в отношении сербской NIS
В связи с введением санкций со стороны США руководство сербской нефтяной компании NIS ведет переговоры с партнерами для стабилизации ситуации, сообщила РБК пресс-служба «Газпром нефти», владеющей пакетом почти 45% акций компании. Там отметили, что деятельность продолжается в адаптированном формате.
Ограничительные меры в отношении NIS вступили в силу в октябре. Вашингтон одобрил переговоры о смене собственника NIS до 13 февраля, но не продолжение работы единственного сербского НПЗ компании в Панчево. 2 декабря компания приостановила его работу из-за нехватки сырой нефти в связи с американскими санкциями.
«Менеджмент компании НИС при поддержке Правительства Республики Сербия прикладывает все усилия для минимизации воздействия внешних факторов и обеспечения стабильных поставок продукции», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что NIS продолжает добывать нефть и формировать сырьевые резервы.
«В настоящее время обеспечение сербского рынка нефтепродуктами осуществляется в необходимых объемах. При этом собственная добыча нефти компанией НИС продолжается, что позволяет формировать определенные сырьевые резервы», — говорится в сообщении.
По данным на сентябрь 2025 года, мажоритарным акционером NIS является «Газпром нефть» — 44,85% акций. 29,87% принадлежит властям Сербии, еще 11,30% — петербургской АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»). Оставшаяся доля — у миноритарных акционеров.
Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что у страны хватает сырья до конца января, но поскольку на заправки NIS приходилось около 47% оборота нефтепродуктов, гражданам придется перейти на другие заправки.
В ноябре министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что российские владельцы согласились продать долю 56,15% в NIS.
Белград решил предоставить российской стороне срок до 15 января для завершения процесса продажи своей доли, после чего Сербия намерена ввести собственную администрацию в компании, а затем предложить России «максимально возможную цену».
По данным The Wall Street Journal, переговоры о покупке российской доли ведет базирующаяся в ОАЭ Национальная нефтяная компания Абу-Даби.
В то же время Вучич объявил, что правительство разрешит платежи и транзакции для NIS до конца недели. Эта мера направлена на то, чтобы помочь компании выплатить зарплату сотрудникам и завершить другие транзакции.
