Spiegel узнал о предупреждениях Зеленскому от лидеров Европы из-за Трампа

Европейские лидеры перед встречей с Трампом советовали Зеленскому быть осторожным, но добиться координации с США по вопросам территорий и гарантий безопасности, пишет Spiegel. Мерц рекомендовал «не заходить слишком далеко»

Несколько европейских лидеров по-прежнему не доверяют президенту США Дональду Трампу в его позиции по урегулированию конфликта на Украине и посоветовали украинскому президенту Владимиру Зеленскому быть осторожным с американским коллегой на встрече в Палм-Бич. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на англоязычную стенограмму телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами 27 декабря — за день до переговоров с Трампом.

Согласно расшифровке, канцлер Германии Фридрих Мерц отметил важность того, чтобы Зеленский нашел способы координации с США по вопросам территориальных уступок, гарантий безопасности и восстановления Украины. При этом Мерц попросил украинского президента «не заходить слишком далеко» и быть «осторожным», пишет издание.

Представитель немецкого правительства заявила Spiegel, что кабмин не комментирует детали конфиденциальных переговоров. Другой участник беседы подтвердил, что содержание разговора в стенограмме воспроизведено корректно, но конкретные цитаты подтверждать не стал, поскольку встреча была конфиденциальной.

В расшифровке говорится, что президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о необходимости ускорения работы европейцев над гарантиями безопасности для Украины и как можно быстрее окончательно определиться с обязательствами. Франция вместе с Великобританией возглавляют «коалицию желающих», члены которой намерены отправить войска на Украину после достижения мирного соглашения.

Как следует из стенограммы, схожие заявления сделал и генсек НАТО Марк Рютте: европейцы не должны казаться теми, кто препятствует процессу урегулирования. При этом несколько европейских лидеров подчеркнули, что предоставление гарантий безопасности и размещение войск потребуют консультаций с национальными парламентами.

Премьер-министры Дании, Швеции и Норвегии Метте Фредериксен, Ульф Кристерссон и Йонас Гар Стёре попросили Зеленского после встречи с Трампом предоставить как можно больше подробностей об обязательствах США в рамках потенциальных гарантий безопасности, пишет Spiegel. При этом не раз использовалась формулировка, что это должно быть закреплено «на бумаге». Одновременно украинскому президенту советовали не идти на «формальные уступки» по территориальному вопросу без твердых гарантий безопасности.

Согласно стенограмме, несколько европейских лидеров рекомендовали Зеленскому спросить Трампа о позиции России по версии мирного плана из 20 пунктов, подготовленной украинцами и европейцами совместно с американцами. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Макрон и Мерц также призвали задать президенту США вопрос о его действиях в случае отказа Москвы от этой мирной инициативы.

Украина добивается гарантий безопасности от США и Европы по аналогии со статьей 5 Договора НАТО. В случае с Вашингтоном Киев хочет, чтобы соглашение было ратифицировано конгрессом.

Зеленский после переговоров с Трампом рассказал, что обсуждается в том числе размещение американских войск. При этом президент США сказал, что большую часть гарантий безопасности возьмет на себя Европа. Согласно более ранним договоренностям, «коалиция желающих» отправит свои войска на Украину, а США предоставят разведданные и средства мониторинга для отслеживания соблюдения условий мирного соглашения, писал Bloomberg.

До и после встречи с Зеленским Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. При этом на следующий день после переговоров украинского и американского лидеров глава МИД России Сергей Лавров сообщил об атаке 91 дрона на резиденцию Путина в Новгородской области. Из-за это Москва пересмотрит свою позицию, но из переговоров не выйдет, подчеркнул Лавров. Он добавил, что Москва ответит на действия Киева, цели и время ударов уже определены.

После заявления о пересмотре позиции России европейские лидеры вновь созвонились, сообщал Bloomberg, не приводя деталей обсуждений.

Киев отверг обвинения. Трамп сообщил, что узнал об атаке от Путина и добавил, что «сейчас неподходящее время для всего этого». В то же время постпред США при НАТО Мэттью Уитакер усомнился, что Украина сделала бы что-то настолько «безрассудное», когда мирный процесс продвигается вперед. «Мы собираемся докопаться до сути с помощью разведданных [касательно атаки на резиденцию Путина]. Для меня наиболее важно, что говорят разведслужбы США и наших союзников, произошла эта атака на самом деле или нет», — сказал он в эфире Fox Business.