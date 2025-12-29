 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Трамп заявил, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. РБК вел прямую трансляцию с их пресс-конференции.

«Мы хотим сотрудничать с Европой, и Европа возьмет на себя большую часть работы, как вы можете себе представить. Они ведь уже рядом. Но мы будем помогать Европе на 100%, так же, как они помогали бы нам», — сказал Трамп.

Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Зеленский назвал вопрос гарантий «ключевым этапом на пути к достижению прочного мира». Он добавил, что Европа и Украина продолжат работу над этим вопросом и встретятся «в ближайшие недели», чтобы «завершить все обсуждавшиеся вопросы».

Встреча двух лидеров прошла в Мар-а-Лаго. Перед переговорами Трамп заявил, что стороны должны заключить соглашение о гарантиях безопасности.

Трамп допустил скорый запуск ЗАЭС
Политика

Валентина Шварцман, Софья Полковникова
Дональд Трамп Владимир Зеленский Гарантии
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
