Трамп заявил, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий Украине

Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. РБК вел прямую трансляцию с их пресс-конференции.

«Мы хотим сотрудничать с Европой, и Европа возьмет на себя большую часть работы, как вы можете себе представить. Они ведь уже рядом. Но мы будем помогать Европе на 100%, так же, как они помогали бы нам», — сказал Трамп.

Зеленский назвал вопрос гарантий «ключевым этапом на пути к достижению прочного мира». Он добавил, что Европа и Украина продолжат работу над этим вопросом и встретятся «в ближайшие недели», чтобы «завершить все обсуждавшиеся вопросы».

Встреча двух лидеров прошла в Мар-а-Лаго. Перед переговорами Трамп заявил, что стороны должны заключить соглашение о гарантиях безопасности.