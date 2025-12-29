Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным

Путин сказал Трампу, что Россия намерена «плотно и плодотворно» работать с США для «поиска путей достижения мира», заявил Ушаков

Дональд Трамп (Фото: Jessica Koscielniak / Reuters)

Президент США Дональд Трамп провел «позитивный телефонный разговор» с российским коллегой Владимиром Путиным об Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в X.

«Президент Трамп завершил позитивный разговор с президентом Путиным по поводу Украины», — написала она.

Помощник российского президента Юрий Ушаков позднее подтвердил журналистам факт разговора и сообщил, что «Трамп и присутствовавшие при этом разговоре его ключевые советники подробно, в деталях проинформировали об основных итогах вчерашних переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией».

По его словам, Путин сказал коллеге, что Россия намерена «плотно и плодотворно» работать с США для «поиска путей достижения мира».

Трамп пообещал позвонить российскому коллеге после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Позднее Кремль подтвердил, что телефонный разговор Трампа и Путина состоится в «самое ближайшее время».

Президенты России и США созвонились и накануне, перед встречей Трампа с Зеленским во Флориде. Они общались 1 час 15 минут. Глава Белого дома назвал беседу «хорошей и очень продуктивной».

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Москва и Вашингтон заинтересованы в достижении долговременного урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер сообщил, что намерен учитывать это при выстраивании переговоров с Зеленским.

Трамп после встречи с украинским лидером заявил, что удалось добиться 95% прогресса. «Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили, кто-то сказал бы, на 95% — я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», — подчеркнул президент США.