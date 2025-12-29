 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Путин сказал Трампу, что Россия намерена «плотно и плодотворно» работать с США для «поиска путей достижения мира», заявил Ушаков
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jessica Koscielniak / Reuters)

Президент США Дональд Трамп провел «позитивный телефонный разговор» с российским коллегой Владимиром Путиным об Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в X.

«Президент Трамп завершил позитивный разговор с президентом Путиным по поводу Украины», — написала она.

Помощник российского президента Юрий Ушаков позднее подтвердил журналистам факт разговора и сообщил, что «Трамп и присутствовавшие при этом разговоре его ключевые советники подробно, в деталях проинформировали об основных итогах вчерашних переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией».

По его словам, Путин сказал коллеге, что Россия намерена «плотно и плодотворно» работать с США для «поиска путей достижения мира».

Трамп пообещал позвонить российскому коллеге после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Позднее Кремль подтвердил, что телефонный разговор Трампа и Путина состоится в «самое ближайшее время».

Politico узнало, что Зеленский не оправился после ссоры с Трампом
Политика

Президенты России и США созвонились и накануне, перед встречей Трампа с Зеленским во Флориде. Они общались 1 час 15 минут. Глава Белого дома назвал беседу «хорошей и очень продуктивной».

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Москва и Вашингтон заинтересованы в достижении долговременного урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер сообщил, что намерен учитывать это при выстраивании переговоров с Зеленским.

Трамп после встречи с украинским лидером заявил, что удалось добиться 95% прогресса. «Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили, кто-то сказал бы, на 95% — я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», — подчеркнул президент США.

Как прошла встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Владимир Путин телефонный разговор США Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
«Прорыва так и не произошло». ИноСМИ о переговорах Трампа и Зеленского
Политика
Зеленский попросил у Трампа 50 лет гарантий безопасности для Украины
Политика
Fox News узнал о шансе на разговор Путина и Зеленского из-за Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 17:34
Туск заявил, что до окончания переговоров по Украине «все еще далеко» Политика, 20:13
Норвежский чемпион Игр возмутился приездом тренера Сорина на «Тур де Ски» Спорт, 20:09
Путин учредил Неделю космоса Общество, 20:06
Путин провел в Кремле совещание о ходе военной операции. Видео Политика, 20:02
Главный тренер «Лацио» перенес операцию на сердце Спорт, 19:37
Кремль счел предложения Украины «полем для интерпретаций» Политика, 19:34
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 19:28
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Полицентричное будущее Москвы: «Южный порт» как новый стандарт урбанизма Недвижимость, 19:26
Ушаков раскрыл реакцию Трампа на данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина Политика, 19:26
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22
Путин подписал указ о первом круглогодичном военном призыве Политика, 19:21
На магистральном газопроводе в Закарпатье произошел пожар Политика, 19:11
Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00